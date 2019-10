La pesca gallega confía en que aumente la cuota de caballa para el próximo año

La pesquería de caballa dio mucho que hablar durante este año. La reducción del 20% de la cuota disponible para 2019 „ 24.597 toneladas para aguas ibéricas„ afectó al sector del Cantábrico Noroeste, llegando a crear conflictos por el reparto realizado entre las comunidades. Durante el mes de diciembre la Unión Europea decidirá y distribuirá las cantidades correspondientes al próximo año y la pesca gallega confía en que aumente la caballa designada para España. "Creemos que se debería de conseguir más cantidad. Los estudios científicos confirmaron que teníamos razón cuando decíamos que había más recurso del que decía la UE", apunta el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez, que recalca el hecho de que una vez definido el reparto la Administración prometió que podrían "pescar dos veces más de la cuota" que les tocara.

Este año en la provincia de A Coruña la campaña de la xarda „de pesca dirigida„ en aguas ibéricas apenas llegó a durar diez días, situación que no se quiere repetir por la falta de cuota. "Este cierre influyó muchísimo en la flota. Antes no se le daba mucha importancia a esta pesquería, pero ahora es muy relevante para nosotros, sobre todo si no tienes otras especies que capturar", manifiesta Pérez.

A pesar de que la pesca dirigida de este recurso finalizó el 11 de abril, las embarcaciones de artes menores de la provincia todavía pueden pescar caballa de forma accidental. "Está habiendo una captura casual de la especie. Todavía se cogen algunas cajas, una o dos. El que tiene suerte aún captura algo más", concreta el representante de las cofradías gallegas.

Cambio en el reparto

El pasado lunes el Principado de Asturias anunció que espera corregir "la injusta distribución" de la cuota de xarda. El consejero de Desarrollo Rural, Agroganadería y pesca del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, afirmó que están trabajando para afrontar "con argumentos y garantías" la negociación que se realizará cuando se supere el bloqueo político nacional.

El presidente de la Federación Galega de Confrarías considera que a estas alturas "es bastante complicado" que se cambie este reparto, a pesar de que el sector en general está descontento. "La gente no está conforme en un lado ni en otro", apunta Pérez.

El Ministerio de Pesca creó en abril un grupo de trabajo (formado por representantes de la Secretaría General de pesca, de las comunidades del Cantábrico Noroeste y del sector) para analizar las posibles alternativas en el modelo de gestión de la caballa. La idea era juntarse en junio para estudiar las alternativas, pero la pesca gallega todavía espera respuestas. "Aún no tuvimos ninguna reunión sobre esto. Esperamos que se haga pronto para ver qué se va a hacer o cómo se puede hacer", expresa el también patrón mayor de la cofradía de Ribeira.