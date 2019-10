Trabajar cuando se puede

Me gustaría conocer al responsable del decreto por el que el Gobierno de España obliga a los pescadores a fichar en su puesto de trabajo. Sobre todo, para preguntarle cuántas mareas ha realizado, cuántos salarios "a la parte" ha percibido, cuántas veces se ha enrolado en un barco de bajura y muchas otras cosas más, porque confirmar ahora que los pescadores de litoral han de ratificar mediante ficha su tiempo de trabajo a bordo no me parece, mire usted, que sea propio de quien tiene conocimiento de lo que es el sector pesquero.

Porque para tomar una decisión de este calibre ha debido de meditar suficientemente las consecuencias que la medida tendrá para el barco (la empresa), el marinero (empleado), las horas de prestación de servicio (turno de trabajo), salario (sin horas extraordinarias, a la parte „es decir, ganas si pescas, y si no, no ganas„ y nunca garantizado (ni siquiera tienes la seguridad de poder acudir al puesto de trabajo, por cuanto este existe si el tiempo lo permite...).

Son, lo creo sinceramente, ganas de darle al manubrio. O porque en el Ministerio no tienen otra cosa que hacer.

Entiendo que en el Ministerio de Trabajo no conozcan muy bien qué es lo que se hace a bordo de un barco de pesca; pero que el Ministerio de Pesca ni siquiera tenga reaños para decirle a sus colegas que la ficha de un marinero es como obligar a una gaviota a comer un mújel, con la manía que les tienen.

¿Cómo van a justificar sus horas de trabajo los tripulantes de, por ejemplo, un barco xeiteiro?, ¿qué réditos van a sacar los responsables del Ministerio de Trabajo de los horarios de entrada y salida del tripulante de un cerquero, a sabiendas de que uno y otro son ficticios porque en un pesquero las horas de trabajo no se miden por jornadas reguladas sino por la presencia en la zona de tal o cual pesquería?

En la mar, se trabaja cuando el tiempo y la Unión Europea/Secretaría General de Pesca/Xunta de Galicia lo permiten. En la mar, el pescador cobra si pesca. En la mar, el tripulante de un pesquero emplea todo su tiempo de trabajo en el barco/empresa, algo que no hace ni siquiera el ministro de turno. En la mar, el pescador está autorizado a dormir cuando no tiene otra cosa que hacer. Pero en la mar, nadie ficha de entrada ni de salida en su casa/empresa. ¿A qué viene, entonces, que el Ministerio de Trabajo confirme que, en su calidad de trabajador por cuenta ajena, el marinero justifique el tiempo de permanencia a bordo?. ¿A caso le van a pagar un salario fijo?

Una vergüenza tener que decirlo, que recordarlo, que escribirlo.