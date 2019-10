La flota gallega tendrá en 2020 más caballa tras un acuerdo para subir la cuota un 41%

La flota gallega respira con la caballa. Tras convertirse en una de las pesquerías que más polémicas suscitó el año pasado entre la bajura de la comunidad por la escasez de cuota, el acuerdo alcanzado esta semana eleva un 41% el cupo para 2020. La Unión Europea, Islas Feroe y Noruega han alcanzado un pacto y fijan un total admisible de capturas (TAC) de 922.064 toneladas, siguiendo de esta forma la recomendación que hicieron los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en sus siglas en inglés) a principios de mes. De la cantidad que corresponde a la flota comunitaria (casi la mitad del cupo), España recibirá 34.722 toneladas, una cifra que un año más descenderá por la multa por sobrepesca de 2009 tras el intento fallido por el que España buscaba pagar con las toneladas no capturadas este año. "Finalmente no fue posible", lamenta el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), el gallego Basilio Otero, que sin embargo celebra como "una gran noticia" la subida en el cupo para 2020.

Según el acuerdo alcanzado entre las tres partes „la caballa se desplaza a lo largo de la fachada atlántica„ la evolución de la xarda sigue siendo positiva. El año pasado el TAC acordado era de 653.438 toneladas para todas las flotas tras un catastrófico planteamiento de los científicos, que apostaban por una reducción del 42% de la cuota (finalmente quedó en un 20% menos).

La flota gallega bramó por la inviabilidad de hacer una campaña dirigida con menos de 20.000 toneladas (descontada ya la multa) para todo el país. Un enfado que fue a mayores en el momento en el que la especie abandonó la costa gallega y se publicó una nueva recomendación del ICES, que revisaba al alza su anterior publicación (un 17% de cuota más en lugar del 42% menos inicial).

El anuncio de los científicos fue en mayo y la flota confió en un posible aumento de la cuota para intentar aprovechar la caballa si regresaba a Galicia. La respuesta fue negativa. La otra petición fue la de intentar pagar la multa de sobrepesca con esa cantidad extra que se suponía que corresponde tras las revisión del ICES. "Preguntamos a la Secretaría General de Pesca y nos han dicho que como no subió el TAC no hubo más toneladas, por lo que no se puede hacer", explica Basilio Otero.

El también presidente de la federación de pósitos lucenses se pregunta qué pasa con las toneladas que no se han pescado, sobre todo cuando socios comunitarios en la materia, como Islas Feroe, optaron por aumentar unilateralmente sus cupos de caballa.