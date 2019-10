El mal tiempo lastra la pesca de jurel, única especie que captura el cerco

El cerco gallego encara los últimos meses del año con problemas en sus capturas. Actualmente la única especie de la que tienen cuota para pescar es el jurel, pero el mal tiempo impide a la flota cerquera salir a faenar, o hacerlo en las mejores condiciones. Este segmento de la flota afirma que está pasándolo "mal" porque es la única pesquería que tienen abierta "y si falla el rendimiento económico cae a cero", apuntan fuentes del sector. "Las capturas están siendo escasas porque el tiempo no ayuda. Estamos teniendo de todo en el mar, pero predomina el mal tiempo por lo que es difícil pescar cuando las condiciones no son las ideales", manifiesta el representante de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García.

Las descargas de xurelo en los puertos gallegos en lo que va de año superan las 33.000 toneladas, mientras que al cierre del pasado año la cifra total era de 32.292 toneladas, según los datos provisionales consultados en la Plataforma Tecnolóxica da Pesca, dependiente de la Consellería do Mar. A pesar de este balance (cuyos números superan a los registrados en la totalidad de 2018), el cerco de Galicia confía que la cuota asignada para 2019 no se agote antes de fin de año. "Se supone que llegará el cupo hasta el cierre del ejercicio tanto en la zona IXa „que va desde Fisterra al golfo de Cádiz„ como en la VIIIc „del golfo de Vizcaya a Fisterra„, aunque ahora estamos pasando una época en la que escasea el jurel en la VIIIc", señala García.

Reparto de cuotas sobrantes

La Secretaría General de Pesca planteó al sector una redistribución de 10.000 toneladas de cuotas sobrantes de diferentes especies que serán redistribuidas entre las flotas que más las necesiten. De esas 10.000 toneladas, 7.650 toneladas son de jurel y serán repartidas entre el cerco, la volanta y el palangre de fondo que faenan en el Cantábrico Noroeste. Acerga, que es la mayor asociación de cerco de Galicia, afirma que esta cantidad es "muy necesaria" para poder continuar con la pesquería. "Somos la asociación que menos cantidad tiene en comparación con el número de barcos que somos. Acerga la forman 107 cerqueros y aquí está la mayor parte de embarcaciones que menos cuota reciben", lamenta García.

Por este motivo recalca la importancia de hacer uso de ese cupo sobrante: "Necesitamos de todo y de todos. No consideramos lógico que la cuota de España no se pesque mientras haya barcos que no puedan faenar cuando hay sobrante a final de año", apunta. El representante de Acerga sostiene que la "solidaridad" entre flotas es necesaria para todos.