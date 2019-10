El sector detecta escasez de nécora grande, que achaca a la sobrepesca

Superado el ecuador de la campaña de pesca de la nécora, el balance es positivo, ya que se mantienen las buenas capturas del año anterior, con 75 toneladas subastadas en las lonjas de Galicia, por importe de 1,3 millones de euros. Sin embargo, el sector detecta una "preocupante escasez" de producto de calidad.

Se refiere a la nécora "grande", con ejemplares que pueden superar los 300 gramos de peso. "Lo que abunda es la pequeña, que se cotiza muy por debajo en las lonjas", aseguran los marineros.

Eso se debe, según el propio sector, a la esquilmación del recurso. De ahí que algunos naseiros entonen el mea culpa cuando argumentan que "como no hay nécora grande capturamos la mediana o pequeña, y por tanto ya no la dejamos crecer".

Pero eso no es todo. Algunos marineros achacan la responsabilidad a otros colectivos del sector del mar, como puede ser el dedicado a la captura del pulpo. Parece ser que cuando las nécoras entran en sus nasas, y sobre todo cuando son pequeñas e incluso no dan la talla reglamentaria permitida, "algunos las dejan dentro de las nasas para que sirvan de cebo" y atraer al cefalópodo. Del mismo modo, "también hay marineros que cuando se desarrolla la campaña del pulpo coincidiendo con la veda del crustáceo no respetan la prohibición y llevan a tierra todo el que entra en sus nasas".