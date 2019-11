Bruselas amenaza a Ecuador con sanciones si no mejora la lucha contra la pesca ilegal

La Comisión Europea sacó la llamada tarjeta amarilla a Ecuador por no combatir de manera eficiente la pesca ilegal, una advertencia que por ahora no implica sanciones pero que podría desembocar en la exclusión de las importaciones de pescado del país sudamericano al bloque si persiste el incumplimiento.

Bruselas, en concreto, detectó "deficiencias" en cuanto a la capacidad de Ecuador para cumplir las reglas del Derecho internacional del mar como Estado de abanderamiento, Estado rector del puerto y Estado de comercialización.

A través de un comunicado, el Ejecutivo "anima a Ecuador a intensificar sus acciones para garantizar que el pescado que entra en su mercado no provenga de pesca ilegal no declarada y no regulada". En particular, pide que desarrollen un sistema de garantía de cumplimiento y sanción para combatir las actividades de pesca ilegal y ve "fundamental" la creación de un control adecuado de la transformación.