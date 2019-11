El helicóptero 'Pesca 2' de Gardacostas vuelve a operar tras una semana averiado

El helicóptero Pesca 2, del Servizo de Gardacostas de Galicia (dependiente de la Consellería do Mar), vuelve a estar operativo tras una semana averiado, ya que desde el pasado 24 de octubre estaba fuera de servicio. Fuentes de la Consellería do Mar confirmaron a última hora de ayer que la aeronave ya estaba reparada, por lo que recuperará su rutina habitual.

Justo ayer transcendía la información, ya que el sindicato CIG denunciaba no solo el hecho de que el helicóptero llevaba sin operar desde hacía una semana, sino que no se había sustituido, por lo que la zona que cubre este medio (el norte de A Coruña y la costa de Lugo) no contaba con un helicóptero de salvamento disponible en caso de emergencia.

La sustitución del aparato debía correr a cargo de la empresa concesionaria del servicio, que en este caso sería Babcock MSC España. "Los helicópteros sufrieron un abandono una vez que se privatizó su servicio. Es sorprendente que se privatice una parte de Gardacostas", sostiene el secretario de empleo de la CIG, Francisco Cartelle, que indica que en teoría se privatizó para que se mejoraran los medios, algo que "no pasó".

Según precisa la Consellería do Mar, la empresa adjudicataria tiene un periodo de tiempo fijado en el contrato para sustituir la aeronave "por otra de semejantes características", plazo que Babcock no cumplió. Al no cubrir esa vacante del helicóptero en el tiempo fijado, la Consellería do Mar empezó a recopilar informes y datos para "imponer penalizaciones" por el incumplimiento del contrato.

El secretario de empleo de la CIG denuncia que los recursos actuales "son insuficientes" y aún por encima "no funcionan". "Es un despropósito ya que hay un número reducido de medios y la mitad de ellos no están operativos", manifiesta Cartelle.

El departamento dirigido por Rosa Quintana no precisó el fallo que sufrió el Pesca 2, con base en Celeiro, pero sí apunta que se realizó un seguimiento "desde el primer momento" en que se conoció la avería que lo dejó fuera de servicio. "Adoptamos todas las medidas necesarias para garantizar el servicio de salvamento marítimo en las máximas condiciones de seguridad y el cumplimiento de las condiciones fijadas en el contrato del servicio", precisa la consellería.

La Federación Galega de Alimentación, Mar, Transporte e Telecomunicacións (Fgamt) de la CIG es reticente y se pregunta si no contar con este recurso durante este periodo de tiempo es lo que la Xunta entiende por "garantizar" la seguridad de los marineros y de la flota. "Queda demostrada la enorme precarización que se produce al privatizar servicios", manifiesta la Fgamt.