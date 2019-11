Las lonjas gallegas facturan un 30% menos en el cuarto mes de la campaña del pulpo

La flota artesanal gallega cerró el cuarto mes de la campaña del pulpo con cifras inferiores a las registradas en el mismo periodo de 2018. Los datos más llamativos son los relacionados con la facturación generada por las subastas de este cefalópodo, ya que cae casi un 30%. Desde que las embarcaciones comenzaron con la captura de la especie (el 1 de julio) hasta finales de octubre las lonjas de la comunidad ingresaron 6,4 millones de euros, mientras que hace un año la cantidad ascendió hasta rondar los nueve millones de euros. Las descargas en los puertos gallegos también se vieron reducidas, aunque en menor medida. Desde que se abrió la actividad pesquera de este recurso las dársenas desembarcaron 871,5 toneladas de pulpo por las 914 del pasado ejercicio, un 5% menos, según los datos provisionales consultados en la Plataforma Tecnolóxica da Pesca, dependiente de la Consellería do Mar.

La caída en los ingresos generados por la comercialización de este cefalópodo está relacionada con el descenso en el valor del producto en primera venta. A lo largo de la campaña el precio medio es de 7,4 euros el kilo, mientras que hace un año rondaba los diez euros el kilo, por lo que la cotización del pulpo disminuyó un 24,5%. Las lonjas gallegas con el precio medio más elevado fueron la de Esteiro, que alcanzó los 8,2 euros el kilo, la de Marín (8,18 euros el kilo) y la de Ribadeo, donde se alcanzó los ocho euros el kilo.

El centro de primera venta de A Coruña comercializó en estos cuatro meses 111 toneladas de este cefalópodo, un 2% menos que en el pasado ejercicio ya que en 2018 se habían subastado 113 toneladas. La facturación se vio más reducida, concretamente un 25%. El centro de primera venta local ingresó 795.306 euros por el millón de euros que se registró el año pasado. La primera semana de noviembre no fue muy productiva para el sector, ya que el mal tiempo impidió a la flota salir a realizar capturas. Por ello los precios tampoco variaron y de media no superan los 7,14 euros el kilo. "Está bajo, pero es algo normal para la época del año. Las personas se preparan para Navidad", explica el gerente de Subastas A Coruña S. L., Kiko Bergantiños. De cara a la próxima semana se espera que la situación no cambie, ya que se espera que el mal tiempo continúe. "La previsión es que vuelva a haber poca cantidad, lo que se sumaría a las nefastas capturas de esta semana", señala Bergantiños.

Ribeira, la que más vende

El puerto de Ribeira es el que más pulpo descargó de la comunidad. Entre julio y octubre la lonja ribeirense subastó 204 toneladas de este cefalópodo por las 168 toneladas del pasado año, un aumento del 21,4%. El patrón mayor de la cofradía de Ribeira, José Antonio Pérez, señala que las capturas se mantuvieron en lo que va de temporada. "Algunas embarcaciones pescan 50 kilos al día, otras 80, son mejores que las del año pasado", señala Pérez.

Sin embargo, de cara a los próximos meses de la campaña se espera que la actividad en torno al pulpo se reduzca, ya que las embarcaciones se dedicarán a otras especies. "De cara a Navidad los barcos se centrarán más en el marisqueo. Ya están cambiando los aparejos porque el lunes se abre la captura de la centolla", manifiesta el dirigente del pósito ribeirense.