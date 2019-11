Una empresa coruñesa se alía con una pesquera china para vender en la lonja

La lonja de A Coruña comercializará a partir del próximo martes pescado capturado por flota china en Mauritania. La empresa local Subastas Coruña SL firmó el 30 de julio un preacuerdo con la empresa HongDong, de China, ratificado este lunes, por lo que la compañía coruñesa tiene "exclusividad" en Galicia para vender el producto que captura la firma asiática en Mauritania. El gerente de la empresa subastadora coruñesa, Kiko Bergantiños, apunta que los primeros envíos realizados desde el país africano llegarán a A Coruña a principios de semana. "El martes estaremos vendiendo ya el producto. Sigue habiendo problemas en la frontera con Marruecos, pero nos dijeron que ellos ya los resolvieron", señala Bergantiños.

Precisamente la colaboración entre Subastas Coruña SL y HongDong „que cuenta con una flota de más de 200 pesqueros„ nació a raíz de este conflicto fronterizo. "Teníamos un cliente que trabajaba en el caladero africano y nos mandaba la mercancía para vender, pero con el bloqueo se le hizo imposible. Conoció a un gallego que trabajaba para esta empresa, que sabía que el dueño de este barco vendía el pescado en A Coruña a buen precio y le pidió nuestro contacto", precisa Bergantiños. Una vez recibida la llamada, él y su socio, Marcos Martínez, no dudaron en "embarcarse en este nuevo proyecto".

Por el momento las especies que llegarán a la lonja coruñesa no serán todas las que capturan los pesqueros de HongDong porque el mercado "no está preparado" para recibirlas, "de momento". "Les propuse que por ahora nos manden especies que aquí son conocidas, pero para no interferir con lo que se pesca aquí son especies que no se capturan mucho. Por eso no afectaría a la pesca local", sostiene el gerente de Subastas Coruña S. L., que añade que hay otros pescados que hay que "reseñar", como el pámpano ya que es "muy sabroso". Por el momento, llegarán a Galicia cabrachos, rayas, rapes, doradas, palometas rojas, y otros pescados menos habituales como la merluza rosada, el cachucho o la sama.

El objetivo que persigue Bergantiños es el de ir introduciendo nuevos recursos a medida que el mercado se vaya acostumbrando a estos productos. Por eso, de inicio, la lonja coruñesa recibirá una vez a la semana pescado de la china HongDong, aunque su intención era la de enviar más. "Hay que ir poco a poco para ver la reacción del mercado. Si la demanda aumenta, también lo tendrá que hacer la cantidad de producto, algo para lo que no habrá problemas porque tienen mucha capacidad de extracción", matiza el gerente de Subastas Coruña S. L.

Bergantiños recalca la importancia de este acuerdo ya que también "le viene bien" al puerto de A Coruña: "Necesitamos que los compradores dejen de perder capacidad de compra y que puedan optar a una mercancía que les ayude a recuperar el terreno perdido, ya que las cada vez más escasas entradas de pescado fresco lastran sus compras", destaca.