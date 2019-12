Subastas Coruña vende el primer lote enviado por la pesquera china HongDong

La empresa coruñesa Subastas Coruña SL recibió este lunes el primer envío de pescado de Mauritania efectuado por la empresa china HongDong, con la que firmó un acuerdo para introducir el producto en Galicia. La intención de ambas firmas era que el primer lote del recurso se entregara antes, pero por problemas "logísticos" se retrasó hasta principios de esta semana. Tras esta espera, la compañía local descargó anteayer siete toneladas de diferentes especies capturadas por las embarcaciones de la pesquera china (que cuenta con más de 200) en el caladero de Mauritania y ayer se subastaron los primeros ejemplares en la lonja de A Coruña. "En líneas generales se traía el pescado para ver cómo encajaba en este mercado. Algunas especies se comercializaron bien y otras, por desconocimiento del producto, han quedado sin vender, de momento", comenta el gerente de Subastas Coruña SL, Kiko Bergantiños, que apunta que las sensaciones en torno a esta primera comercialización son "extrañas".

Bergantiños señala el desconocimiento de algunas de las especies que se importaron como principal causa de esta sensación agridulce de la primera venta. "Aquí se mira mucho por lo nuestro y se confía poco en lo de fuera. Pero llega un punto en el que lo nuestro no llega porque cada vez hay menos", manifiesta el gerente de la subastadora coruñesa. La percepción inicial de la empresa local no solo se reduce a esa extrañeza, sino que también hay un poco de preocupación. "Pensé que podría haberlo vendido todo hoy „por ayer„, pero no fui capaz. Y eso que no había mucho pescado en la lonja por culpa de los temporales ya que los barcos están algo parados ahora mismo", lamenta Bergantiños.

Sin embargo, el representante de Subastas Coruña SL indica que se vendieron varias cajas de pescado a los compradores "que se atrevieron" a enviar muestras a sus clientes. "Si le dan el visto bueno sí que se producirá una demanda. Pero ahora mismo todos están probando el producto", matiza Bergantiños. Entre las diez especies diferentes que comercializó la compañía coruñesa en la lonja local hubo algunas que recibieron una mejor acogida. "Funcionaron las que conocen los compradores pero que ahora no se comercializan porque ya no la hay o no se puede pescar", puntualiza el gerente de la empresa subastadora. Los pescados que mejor salida tuvieron ayer fueron el pámpano, la merluza, la breca y el san martiño. En el otro lado de la balanza están la sama, la brótola, la merluza rosada y el chérne (también conocido como mero blanco o garopa en Portugal, donde es más popular). "Estas especies son las que menos vendimos hoy „por ayer„, pero curiosamente son las que más están pescando ahora mismo los barcos chinos", matiza Bergantiños, que sostiene que los compradores se llevaron "muestras de todo".

Bergantiños ve "normal" que la entrada de pescado nuevo cueste, por lo que entiende la postura "cauta" de los compradores a la hora de apostar por productos casi desconocidos en el mercado coruñés. Sin embargo, el portavoz de Subastas Coruña SL los alienta a adquirir estas especies no solo por su calidad, sino también por su precio: "Están en el segmento medio-bajo, no son pescados muy caros. El único que destacaría un poco es el mero blanco, que suele tener un precio más elevado. Y el rascacio también, que es una especie de cabracho", puntualiza.

La firma coruñesa y la pesquera asiática aún tienen que concretar la cantidad y frecuencia con que se enviará el pescado, decisión que irá en función de la respuesta definitiva que tenga esta primera entrega del producto.