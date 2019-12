Mar confía en que la nueva propuesta de Bruselas suavice los recortes pesqueros

El comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, habla con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ayer en Bruselas.

La toma de contacto entre la Comisión Europea y los ministros de Pesca no colmó las expectativas del sector. Ayer se iniciaron las negociaciones entre Europa y los Estados miembro para fijar los totales admisibles de captura (TAC) y cuotas para el próximo año. La primera impresión de la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, es que la reunión resultó "no muy positiva" ya que las autoridades comunitarias mostraron poco margen para mejorar su propuesta de octubre. Aún así, la conselleira do Mar, Rosa Quintana (que acude como representante de las comunidades autónomas) espera en que la propuesta que presenta hoy la Comisión suavice los recortes pesqueros planteados hace dos meses."Confiamos en que la CE sea capaz de entender la necesidad de seguir manteniendo la operatividad de la flota", afirmó Quintana.

La responsable de la Consellería do Mar resaltó la importancia de los informes científicos que entregó a la Comisión Europea en los que se evalúa el impacto socioeconómico que tendrían sobre la flota gallega los recortes del 20% en la merluza, del 50% en el jurel y el cierre por cuarto año de la cigala en el Cantábrico. "Tenemos que ser realistas, para lo que aportamos estudios con base científica desde el punto de vista de la biomasa y del impacto económico y social que tendrían estas rebajas", manifestó Quintana.

En cuanto a la situación de la cigala, la conselleira do Mar señaló que, si se constató que a lo largo de estos tres años la especie sufrió un incremento de la biomasa, se debería permitir su extracción. "Los científicos tienen que ser conscientes de que detrás de sus decisiones hay un sector económico. Si somos capaces de acreditar que el recurso se encuentra en mejor situación de lo esperado no se debería mantener cerrado el caladero", manifestó la dirigente de Mar.

En la merluza, el objetivo de la responsable del departamento de Mar es conseguir que se aplique "el rango más alto que nos pueda favorecer". "Si el recorte se modera al 3% sería una noticia mala, aunque no tanto como la propuesta de la Comisión. Defendemos que aplicando el rango más alto recuperaríamos un 47% la biomasa, manteniendo las mismas posibilidades de pesca que en 2019", concretó Quintana. Para intentar frenar el recorte del jurel del 50% entre Fisterra y Cádiz, Galicia defiende las recomendaciones científicas del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés), que propone un incremento de más del 20%.

Alianzas con otros Estados

El Gobierno de España busca tejer alianzas con otros Estados miembros de la Unión Europea, como Francia, Portugal o Bélgica de cara a las negociaciones para fijar las posibilidades de pesca para la flota comunitaria en 2020 tras una primera reunión con la Comisión Europea en la que las autoridades comunitarias han mostrado poco margen para mejorar su propuesta de octubre.

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, apuntó en declaraciones a los medios que la delegación española se reunió con representantes de Francia y con la delegación portuguesa. El ministro de Pesca, Luis Planas, mantiene contactos con sus homólogos portugués y belga.

Los responsables de Pesca de los Veintiocho intercambiaron a primera hora de la mañana de ayer sus posiciones negociadoras mientras las delegaciones empezaban los contactos bilaterales y trilaterales (los llamados confesionarios de cada país con la Comisión Europea y Finlandia, que como presidencia de turno gestiona las negociaciones).

"En la primera reunión trilateral no ha habido grandes perspectivas de cambios frente a la propuesta inicial. La reacción podemos calificarla de no muy positiva de momento", lamentó Villauriz, para después explicar que el nuevo comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virjinijus Sinkevicius, sigue defendiendo que su propuesta no "satisface" a la Comisión Europea.