El barco, a flote

Como cada año. Nada nuevo en cuanto a la percepción que la administración pesquera gallega „y la española„ realizan de los resultados finales de la reunión del Consejo de Ministros de pesca de la UE. Éxito. Pescaremos más de lo que se pensaba. Los ministros comunitarios han entendido el problema y España, en el reparto de TAC y cuotas, logra un triunfo a pesar de lo complicado que se presentaba el Consejo. Las propuestas de este eran, según la conselleira do Mar, Rosa Quintana, complicadas para la comunidad gallega, y "un disparo a la línea de flotación de nuestro barco".

Para la conselleira "era lógico que se nos adjudicara el jurel de la Zona IXa" que ya proponían los científicos. Se partía de una reducción del 48% y se experimenta, sin embargo, una subida del 24%, lo que, dice Rosa Quintana "es importante". Y viene a ser el reconocimiento de cuanto desde hace meses vienen diciendo los pescadores: hay jurel en cantidad suficiente para, no solo no reducir la cuota sino para incrementarla. Y el aumento, nada desdeñable, es de un 24%. No se consuela quien no quiere, después de tanta penuria para las flotas del día.

Galicia, la conselleira dixit, sabía que el jurel del Cantábrico no estaba bien y se pedía una flexibilidad para poder traer aquí el jurel de otras zonas y que la gente del Cantábrico no lo pase mal. Se logró una flexibilidad del 80%, lo que permite traer jurel de Francia. La merluza del Sur estaba condenada a una rebaja del 24%. Finalmente queda en un menos 5%. "No es un mal resultado, aclara Rosa Quintana, teniendo en cuenta la situación de la que partíamos". Y la cigala, caballo de batalla en todas las negociaciones que han llevado a un cierre de la pesquería en los últimos tres años, es posible que se revalúe por parte de los científicos de España y del ICES, lo que puede deparar buenas noticias para Galicia "porque se han valorado positivamente los datos que aportó el Consello Galego da Pesca". Pero no se ha atendido hasta ahora la formulación de los propios pescadores, que aseguran que hay cigala "a mantas". Lo han dicho por activa y por pasiva. Y aunque se lanzan proclamas para la colaboración entre los científicos y los pescadores, las apreciaciones profesionales de estos en absoluto se tienen en cuenta. Al final, sin embargo, hablan los ministros y la Comisión Europea, de que la cigala puede depararnos buenas noticias. Habrá que verlo.

Donde no hay cambios es en la merluza de Gran Sol. Lo que depare esta pesquería en 2020 será decisivo. Para el sector pesquero gallego es fundamental, y no solo por su impacto económico. Es que, además, como destacaba asimismo Rosa Quintana, permite intercambios con otros países y de otras especies pesqueras.

¿Sale ganando Galicia? Si nos atenemos a lo que dice la conselleira do Mar, sí. Desde el punto de vista del sector, es una de cal y otra de arena. Importa, sobre todo, que se mantenga el equilibrio económico y medio ambiental. Para ello es imprescindible que se tenga en cuenta de una vez lo que dicen los pescadores. Algún día será.