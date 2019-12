El kilo de percebe supera los 220 euros en la lonja coruñesa a cuatro días de Nochebuena

El mal tiempo y la proximidad de Nochebuena elevan los precios del marisco y del pescado por encima de lo habitual para estas fechas. La borrasca Daniel a principios de semana y ahora Elsa impiden a la flota gallega salir a faenar con normalidad, por lo que entra menos recurso en los puertos. La demanda de estos productos aumenta conforme se aproxima el día 24, pero, por ahora, no hay cantidades suficientes. "El temporal está lastrando las capturas. Hay barcos de altura y de litoral que se están planteando parar si sigue el mal tiempo", señala el responsable de cancha de la lonja de A Coruña, Ignacio Iglesias. Los precios se inflan, sobre todo los de productos tan reclamados como el percebe, que en primera venta alcanzó máximos de 227 euros el kilo en la lonja coruñesa (se subastaron alrededor de 1.500 kilos de la especie).

Otros mariscos que no suelen faltar en las mesas son la centolla o la nécora, aunque esta semana sí que escasean en la rula local. "Apenas comercializamos 100 kilos de nécora, que llegaron hasta los 46 euros. De centolla llegamos a subastar 800 kilos por pecios que alcanzaron los 43 euros", precisa Iglesias. Ayer apenas se subastaron cinco kilos de camarón que se pagaron a 92 euros. El besugo alcanzó máximos de 54 euros (se vendieron 600 kilos), la lubina llegó a marcar 36,5 euros el kilo (había 700 kilos a subasta) mientras que la pescadilla osciló entre los dos euros el kilo y los 27 (se llegaron a comercializar 27.000 kilos de este pescado).

Si la situación meteorológica no mejora, se espera que los precios de los productos del mar dejen atrás los registrados en otros años. "Posiblemente el valor de los recursos suba más todavía. Todo depende de lo que entre de otras zonas y de lo que se pueda trabajar", sostiene Iglesias.

Situación en las plazas

En el mercado de San Agustín todavía no hay mucho movimiento. Las placeras señalan que ahora la gente espera a los días previos a Nochebuena o al propio día para comprar el producto fresco. Hay puestos, como Pescados Amparito, en los que no tuvieron a la venta marisco durante la semana. "No lo estamos trayendo porque va muy caro en lonja y la gente no lo está comprando. A partir de sábado sí que tendremos", concreta Amparo Catoira, que añade que tiene ya varios encargos para Nochebuena y Navidad de centolla, vieira, almeja o gambón.

"Estamos en una semana de impasse. La gente que no congeló espera a comprar el lunes o el martes", indica Ángela Barrán, de Mariscos Dory. En su caso sí que pujan por marisco en la lonja, ya que tienen que mandar pedidos para fuera de A Coruña. Barrán celebra que este año puedan vender el 23 y el 24, ya que el año pasado al caer Nochebuena en lunes no hubo venta. La placera de Mariscos Dory manifiesta que los precios seguirán en aumento, sobre todo si sigue el mal tiempo.