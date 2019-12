Y el besugo, en su precio

Malos tiempos para los profesionales de la pesca. Peores tiempos en la mar para el pescador. Y en tierra, un deseado mercado que, aunque con precios que podrían ser rentables, no son sino un martirio para los asentadores y vendedores de las plazas de abastos, que no consigue ni siquiera atender las demandas de los clientes habituales. La culpa, a la mala mar y la práctica obligación de permanecer amarrada la casi totalidad de la flota. Desde el invento de las ciclogénesis, en contadas ocasiones se ha visto en Galicia un tan largo y continuado período de inactividad por culpa de lo que antes era una borrasca de varios días de duración y que trae de coronilla a todos cuantos viven del mar. Un hervidero son los muelles y no por culpa de la Navidad (aunque también). Los marineros se hacen cruces y algún placero a punto está del hara-kiri. Algún barco busca el abrigo que le permita pescar, que ese lugar de abrigo se vende caro. En algunos lugares las olas juegan a ser montañas, inmensas montañas de agua salada que superan con mucho la cota de los diques de abrigo y se visten como de armiño, orlado que está de espuma. En Malpica, por ejemplo, no sabes a dónde mirar: la espuma está en todas partes y se te rompen los esquemas en la línea de As Sisargas. Pero te descorazonas cuando contemplas el refugio por antonomasia que es la dársena en la que hace un año perdió la vida José Ángel Lauzara. Se aparenta normalidad, sabedores en Portos de Galicia que ni uno solo de los viandantes presta atención a la colocación de esa especie de chivato que, dicen, va a servir para que se pueda conocer con detalle todo lo que acontece en materia de corrientes para, el día de mañana (¿o del de uno de estos meses?) venga alguien de la Xunta y declare inaugurado el nuevo escalón que modifica la corriente que no modificó el escalón anterior. Es lo que tiene de malo el no poder decidir, además de no poder votar. Pero el mar no se presta al chiste fácil, no. Sigue a lo suyo, y no es al dinero. Mejor el año que viene. Probablemente.