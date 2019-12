Biodiversidad, sostenibilidad , dignidad y rentabilidad

El sector pesquero gallego, sin duda el más importante de España y Europa, basa su futuro en la biodiversidad, la sostenibilidad, la dignidad y la rentabilidad económica y social. Si falla una de las cuatro patas de la mesa de la pesca, esta, como sector, pierde no solo su esencia sino el motivo de su existencia futura. En este futuro juega un papel preponderante la sostenibilidad de la pesca: sin esta todo lo demás huelga porque no puede haber biodiversidad si en la mar no hay peces que comercialmente permitan la exigida rentabilidad económica y social de los trabajadores y las empresas del sector, y la dignidad de los propios armadores y tripulantes „más de 4.000 barcos en activo, con un promedio de 4 tripulantes por embarcación (entre 16.000 y 20.000 marineros) y otros 20.000 puestos indirectos en tierra„ que suman alrededor de 40.000 empleos en su mayoría radicados en poblaciones altamente dependientes de la pesca. Galicia es una comunidad cuyos barcos pesqueros son, en número, aproximadamente la mitad de los existentes en todo el territorio nacional y más que otros 16 países europeos solo por detrás de Grecia e Italia, pero por delante de Portugal, Croacia, Francia y el Reino Unido. Nueve países juntos (Bélgica, Chipre, Eslovenia, Holanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Rumanía) tienen menos flota que la que Galicia atesora en sus puertos dedicada a muy diversos artes que desembarcan sus capturas para la venta en fresco en la mayoría de los 122 puertos de titularidad autonómica y en los de interés general del Estado (Vigo, Marín-Pontevedra, Vilagarcía, A Coruña y Ferrol-San Cibrao).

Los recursos pesqueros sostienen la existencia de poblaciones que, en la práctica, dependen de la pesca, sea esta fresca o para conserva, desde A Guarda a Burela. Los puestos de trabajo que la pesca genera en ellas resultan indispensables para el desarrollo de pueblos y villas nacidos al socaire del mar y con evidente dependencia de lo que este depara a esos más de 4.000 barcos que en los citados puertos autonómicos o de interés estatal festonean el litoral descargan y venden en ellos, además de hacerlo los camiones frigoríficos que, tanto en A Coruña como en Vigo, depositan las capturas realizadas por barcos asimismo gallegos que pescan en aguas comunitarias, especialmente en el área conocida como Gran Sol. Pero todos estos barcos que atracan o fondean en los puertos de Galicia tienen un hándicap importante: buena parte de su actividad extractiva y, por tanto, de los beneficios económicos que el mar otorga a las empresas pesqueras y sus trabajadores dependen en gran medida de la climatología. En concreto, del mar y el viento. Se pierden muchos días cada año por culpa del mal tiempo, perceptible especialmente en A Costa da Morte, Ortegal y A Guarda.

Siendo importante para la flota la incidencia del mal tiempo, todavía lo es más las constantes modificaciones de los Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas que la Unión Europea pone en juego cada año por estas fechas en una especie de ruleta o tómbola en la que no siempre juegan los verdaderos intereses del sector, sino los planteamientos ecológicos que la Comisión Europea admite como leyes fundamentales sin más contraste que la apreciación de muy concretas organizaciones no gubernamentales convertidas en verdaderos lobbys (como tales actúan en Bruselas) que sientan sus reales en mares que no pisan y en pesquerías muy determinadas que, siendo del interés económico del sector pesquero, son las más perjudicadas por el reparto de unos TAC y cuotas propuestos y contra los que Galicia se expresa prácticamente cada doce meses para, al final, conformarse y hasta mostrando su satisfacción porque las reducciones aprobadas no son las que inicialmente se anunciaban.

Las quejas por estos repartos en el sector pesquero gallego no solo tienen que ver con las asignaciones por Bruselas a España como Estado miembro de la UE. Aunque la Administración pesquera autonómica no suele entrar en el debate, sí plantea este la flota por el posterior reparto que realiza la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura y Pesca. Galicia y Asturias ponen el grito en el cielo tras cada reparto de la SGP, al considerar que los barcos que faenan en el caladero nacional Cantábrico Noroeste no reciben idéntico trato: los pescadores de bajura o artesanales de Galicia, dada la importancia de su flota, consideran que las cuotas que se les aplican son muy inferiores -a pesar de contar con una flota de mayores dimensiones- a las que se adjudican al País Vasco e incluso a Cantabria, cuestión que hacen suya también los pescadores asturianos. Si a ello sumamos que la presencia en ese mismo caladero de buques pesqueros de Francia, Irlanda y, sobre todo, Portugal, es habitual y que estos utilizan artes no permitidos en ese área de pesca por las autoridades españolas o que faenan mientras los barcos gallegos descansan cada fin de semana, se puede entender la disconformidad de los armadores, patrones y marineros de los barcos del día con base en puertos de la Comunidad Autónoma de Galicia, la más importante de España en cuanto a número de barcos y montante de sus capturas en puertos tan significados como son los de A Coruña, Vigo, Burela y Ribeira, entre otros.