Más sostenibilidad implica mayor economía

El acuerdo alcanzado por el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea el pasado miércoles 18 es, indudablemente, un paso adelante importante. Pero no nos engañemos: no es el único paso que el sector pesquero gallego precisa. Dicho de otro modo: solo es un paso y hay que dar otros muchos más si queremos lograr que la pesca vuelva a ser lo que fue en Galicia hasta los años 90 del siglo pasado, basando la estabilidad de la pesca en los tres fundamentos para hacerla viable: estabilidad económica, estabilidad biológica y estabilidad social. Si falla uno de los tres está fallando el concepto mismo del pilar que sostiene la existencia de más de un centenar de poblaciones que tienen a la pesca en Galicia como base de su sustento.

Este acuerdo „que es casi de mínimos„ propiciado por la Comisión Europea significa por sí mismo y para España nada menos que unos ingresos superiores a los 500 millones de euros en el año 2020 y un desembarque de más de 290.000 toneladas de pescado gracias a la mejora de la mayoría de las propuestas de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas presentadas en octubre pasado por la Comisión Europea. Supone por ende para la flota española más toneladas y un valor económico que, indudablemente, permitirá en el nuevo año un desahogo que armadores y tripulantes no han percibido a lo largo de los últimos cinco años.

Se incrementan las capturas de jurel, se reduce bastante menos la previsión de reducción de las cuotas de merluza y se mantienen, a grandes rasgos, las establecidas para otras especies en 2019. Pero no se mueve un ápice la previsión de captura de la cigala que, por cuarto año consecutivo, se mantiene vedada por la CE. Una especie, la cigala, que abunda y que las autoridades pesqueras de Galicia y la UE saben de su abundancia. Tanta es esta que embarcaciones de arrastre, con biólogos a bordo, la capturan e incluso la venden "en negro" en lonjas gallegas cuando, en realidad, es una especie con sobrevivencia en algo más de un 90% de los casos y que muy bien podría ser arrojada al mar tras su captura con aparejos pelágicos utilizados en otras pesquerías y en aguas del caladero nacional Cantábrico Noroeste. Pero no se tira, no, ni tampoco se hace figurar en las libretas o libros de pesca. Muchos de quienes capturan esas cigalas que la Comisión Europea no autoriza a nuestros barcos, se venden a escondidas. Y por más que se silencie o pretenda ignorarse porque se opta para mirar para otro lado, la cigala está en la mar y su presencia en este es abundante. Infinitamente más de lo que los científicos reconocen y los políticos admiten. ¿Qué es lo que impide, entonces, completar esa pequeña alegría otorgada al sector por la CE y el Consejo de Ministros en la reunión finalizada el miércoles 18 de diciembre?

Lograr la estabilidad en el equilibrio económico, social y medioambiental es un objetivo; pero ha de serlo asimismo el de la responsabilidad de quienes asumen que la pesca es un modo de vida que se pone en peligro por lo absurdo de unos repartos y compromisos que para nada benefician a quienes viven de la pesca y, en ocasiones como la referida a la captura de cigala, a aquellos que olvidan sus compromisos con la supervivencia de un sector del que ni siquiera sus hijos quieren vivir ya porque la mar no se lo permite si no es en base a incumplimientos y mentiras. Por esto se sigue justificando la falta de relevo generacional. Ya apenas hay marineros jóvenes. Ni siquiera los hijos de patrones, de armadores. Y ya no digamos de marineros. Ellos ven cómo es y lo que entra cada equis tiempo en casa y no quieren repetir la penuria que en muchos casos perciben en sus respectivas familias. Comprueban a diario que su vida no es la misma que la que otros amigos realizan, a pesar de que lo que hacen en tierra puede ser más o menos similar. Pero no es lo mismo ganar 14.000 euros anuales en un empleo en tierra que hacerlo en la pesca. Aquí es otra vida, con muchas horas de trabajo acumuladas (aunque no fichen a bordo) y muchas más de incertidumbre y peligro no siempre asumido.

La sostenibilidad importa, sí. Pero la vida del profesional de la pesca también. Y con la suya la de, como digo, la permanencia de poblaciones como, por solo citar algunas, Camelle, Fisterra, Muxía, Malpica, Sada, Cariño, Cedeira y un largo etcétera en las que sus habitantes siguen mirando al mar para soñar que sueñan y lamentar que el mar de fondo que afecta a la pesca invalide esta profesión por algo tan simple, tan sencillo, como es no repartir adecuadamente los TAC y cuotas que baraja la Comisión Europea.