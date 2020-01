"Parece que a empresa non ten futuro; a xente está nerviosa porque tampouco está a cobrar"

A histórica pesqueira galega Isidro de la Cal —rebautizada como Isidro 1952 hai dous anos— anunciou un expediente de regulación de emprego (ERE) o pasado 4 de decembro. A presidenta do comité de empresa, Olga Rodríguez, sinala que esta situación é consecuencia "dunha mala xestión". "Non tiñamos produto que elaborar. Traballábase moito pero de repente non había cartos para comprar a materia prima", explica Rodríguez. Co ERE, a empresa pretende despedir a 136 traballadores, rebaixar os salarios dos que queden e cambiar as condicións laborais. "Non imos firmar isto. Poñen unhas condicións coas que parece que se están a rir de nós", manifesta Rodríguez

Olga Rodríguez traballa na histórica firma pesqueira coruñesa Isidro de la Cal „agora coñecida como Isidro 1952„ dende hai 15 anos e tamén preside o comité de empresa. A compañía anunciou o pasado 4 de decembro un expediente de regulación de emprego (ERE) para reducir o persoal e combater a débeda que ten cos bancos (que ascende a 27 millóns de euros). Rodríguez sinala que os traballadores recibiron con sorpresa a noticia, aínda que si notaban que non había produto suficiente para servir ao cliente. A intención da empresa é despedir ao 60% dos traballadores (136 persoas), rebaixar os salarios e cambiar as condicións de traballo.

Como se adaptou Isidro 1952 aos novos tempos?

Foi unha adaptación boa. Cambiouse de traballar con pescado fresco, comezouse co proceso do sushi, de elaborar bandexas de peixe precociñado... Adaptouse ben.

Antes de dedicarse totalmente ao sushi tiña outras plantas nas que se criaban outras especies. Seguen funcionando?

Hai cinco plantas nas que se cría rodaballo, ollomol e troita . Agora cos despidos que van facer na empresa polo ERE que anunciou só queda unha persoa por piscifactoría, polo que xa eliminaron os peixes e a súa produción.

Como se chegou á situación actual que se está a vivir na empresa?

Moita información non temos, pero como traballadoras viamos que empezaba a non vir produto para servirlle ao cliente. Só traballaban con un, que era Lidl. Pero unha empresa como esta non pode depender só dun cliente. Isidro 1952 non era forte para poder ofertarlle máis produtos a esta superficie comercial, nin optar a prover a máis entidades porque tampouco se daba feito para Lidl, así que non se podían coller máis clientes. Todo veu derivado dunha mala xestión, así o consideramos os traballadores porque despois comezouse a non darlle servizo a Lidl.

Por que non se podía prover ao cliente do produto?

Porque non había co que traballar. A empresa non tiña cartos para mercar salmón, bacallau... Por iso a nós nos estraña esta situación porque se traballaba moito, pero de repente non había cartos para comprar a materia prima. Hai que ter en conta que só na planta de sushi éramos 160 traballadores. A mediados de ano comezamos a saber que se lle debían cartos aos provedores e non sabemos os motivos, porque os papeis que nos deron non nos din nada en claro. Infórmannos por enriba.

A chave desta situación tamén sería a débeda da empresa. Os traballadores tampouco saben nada concreto sobre isto?

Non. O único que sabiamos era que aínda non a rebaixaran. Na reunión que tivemos o día 30 de decembro coñecemos que entrabamos en preconcurso de acredores, pero que xa se estaba nesta situación dende o 12 de setembro aínda que non o soubemos ata esta semana. Non se avisou ao comité de empresa nin nada e iso que o prazo remata agora o día 12. Non entendemos que nos deran un papel o 4 de decembro cun ERE que afectaría a 136 persoas, cun cambio nas condicións laborais e rebaixas salariais para os empregados que quedarían, 80 persoas máis ou menos.

Como se está a vivir a situación, como están os ánimos entre os traballadores?

Están mal, moi mal. O mes de novembro non se cobrou, agora o de decembro tampouco, entón lévase mal, algo que é totalmente normal dada a situación. E ademais ven que non hai traballo. Non hai produto para elaborar, ese é o problema. Nós pensamos que queren facer limpeza na empresa para que entre algún fondo voitre para facerse con ela.

Entón o descenso da produción veu derivado da falta de materia prima?

Si, non se podía conseguir o peixe e os elementos necesarios porque había moitos provedores que non servían á empresa porque non lle pagaban. Isto remóntase sobre o 2013, 2014, cando entrou a nova directiva. Logo pareceu que se remontaba a situación tras a construción da planta de sushi, pero de repente as cousas cambiaron e a tendencia inverteuse, todo comezou a ir a menos.

Cando había produción, como funcionaba a planta?

Ía todo moi ben. Había tres quendas de traballo: de mañá, de tarde e de noite. Pero a primeiros do ano pasado sacaron a quenda de noite, só se ía nese horario o domingo para cocer o arroz e así poder traballar xa o luns. Agora xa só hai unha quenda, a de mañá, na que estamos todas facendo sushi porque xa non vén lubina, nin troita nin ollomol. Antes faciamos filetes de pescada, de lirio, toros de salmón... Había variedade, agora nada.

Como ve o futuro da firma?

Paréceme que non ten moito, non llo vemos. Ademais a xente está moi nerviosa, porque tampouco está a cobrar. Pero a ver se nos dan algunha solución.

Que papel debería ter a Xunta en situacións como a que se está a dar en Isidro 1952?

Neste caso a Administración concedeulles axudas [20 millóns de euros en subvencións], polo que debería levar un maior seguimento ás empresas ás que se lle dan fondos públicos para ver onde os meten, para comprobar que os usan para que a compañía mellore ou non. Non só e dar, se non que tamén hai que mirar onde se invisten eses cartos.

O venres reuníronse co presidente da compañía, Pablo García-Gascó, como foi o encontro?

Foi por petición súa. Basicamente díxonos que se non hai produción non nos van pagar as nóminas pendentes de novembro e decembro. Practicamente reuníronse con nós para berrarnos. Á xente sentoulle fatal porque o problema é que non hai material. O traballo que hai sacámolo adiante e a xente xa quere manifestarse. A próxima semana presentaremos un calendario de mobilizacións.

Cales serán os próximos movementos?

O martes sentámonos coa mesa negociadora para ver como van as cousas. Non imos firmar a rebaixa salarial dos compañeiros e os cambios nas condicións de traballo porque non entendemos que queiran implantar contratos de luns a domingo e dividilos en tres quendas. Poñen unhas condicións enriba da mesa que parece que se están a rir de nós.