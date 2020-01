Mar destina 27 millones para mejorar la transformación de los productos pesqueros

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacó ayer el apoyo del Gobierno gallego al sector transformador de productos del mar. Quintana explicó que esta apuesta se plasma en los presupuestos ya que las partidas de este año destinadas "a la mejora" del sector de la transformación y comercialización de productos pesqueros "aumentan un 11%, alcanzando casi los 27 millones de euros". La responsable de la Consellería do Mar lo remarcó durante el acto de presentación del libro A colección do Museo Anfaco no 115 aniversario da Unión Conserveira, celebrada en Vigo.

La conselleira do Mar explicó que en el periodo 2016-2020, la Xunta puso a disposición de la conserva casi 96 millones de euros en subvenciones para que el sector lograra un mayor valor añadido y la venta "adecuada" de los pescados y mariscos. En estos años más de 180 proyectos de pymes de transformación de productos del mar recibieron 42 millones de euros en ayudas.

La industria de la conserva da empleo directo a más de 12.000 personas en Galicia, por lo que Quintana insiste en apoyar al sector de la transformación de productos del mar para que "crezca y sume años y experiencias".