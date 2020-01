Apóyate en mi hombro y camina

El del mar es el camino más fácil para morir cuando desde la orilla africana se pretende pasar ilegalmente a la orilla europea. El Mare Nostrum se ha convertido así en, probablemente, el cementerio más tétrico del mundo en los últimos 40 años. Lo saben muy bien cuantos navegan en el histórico Mediterráneo, escenario en la antigüedad de tantas batallas libradas por cuestiones hoy tan nimias como apoderarse de unas ánforas de vino, unas telas o una carga de lapislázuli que otro barco transportaba.

En la actualidad son los traficantes de seres humanos los que se lucran de la necesidad de esos mismos seres humanos de encontrar un lugar en el que vivir, en el que poder trabajar y lograr la realización de su familia. En medio, organizaciones no gubernamentales que luchan contra las olas, el mal tiempo y la incomprensión, que pretenden ayudar a aquellos que en la búsqueda de su particular Eldorado europeo creen que es verdad que hay perros europeos que viven mejor que ellos mismos y sin necesidad de que los aten con longanizas. ONG que navegan para salvar vidas, mientras que frente a las costas españolas profesionales de la mar y el salvamento humano se esfuerzan por evitar naufragios o coadyuvar al rescate de tripulaciones en peligro, al tiempo que cumplen con lo más esencial y humano del Derecho Marítimo Internacional que es el salvamento de quien se encuentra en peligro en la mar. ONG y Salvamento Marítimo ofrecen su hombro a quien precisa de ayuda en la mar para, juntos, comenzar a andar en una tierra que sin ser la prometida (no nos llamemos a engaño) es, al fin y a la postre, tierra y en esta nadie se ahoga, nadie se hunde y todos pueden, en un momento determinado, sacar del agujero la cabeza que no ha querido ver lo que la circunda.

Las ONG que salvan vidas en la mar cumplen básicamente „salvo que mientan, algo que no creo„ lo que establece el Derecho Marítimo Internacional y que mantiene como una prioridad: el salvamento de la vida humana en la mar. Otro tanto hace en España la Sociedad de Salvamento Marítimo, ente dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, nacido en su momento con el objetivo de prestar ayuda a los barcos de pesca, los de la marina mercante, los de recreo y, en general a cualquier buque en peligro o sus tripulantes, y que el Gobierno de turno puso a disposición para el cumplimiento de una misión fundamental en este momento que es la atención a los migrantes que, a bordo de pateras casi siempre frágiles en su navegar, intentan llegar a España para aquí o en cualquier otro país europeo comenzar una vida que, siendo nueva, tampoco resulta ser siempre vida.

Son marinos. En muchos casos „los de las embarcaciones de ONG„ voluntarios. Viven de la mar y para la mar. Asumen su responsabilidad en el salvamento de vidas humanas. Y, en ocasiones, a contracorriente porque hay quien, en gobiernos „caso del exministro Salvini, en Italia„ o en otras organizaciones, no solo ponen obstáculos para el desarrollo de esa labor humanitaria, sino que también analizan al detalle cómo se producen las intervenciones de los salvamentos en la mar para, más que analizar los hechos, criticar lo realizado.

Ardua tarea la de unos y otros. Marinos que se entregan a su tarea no siempre bien entendida por aquellos que apartan de la mano de quien lo necesita para caminar un hombro que siempre debiera estar dispuesto como punto de apoyo.