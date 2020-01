Nada nuevo bajo el sol, conselleira

Como cada año, los responsables de pesca de la Xunta, se curan en salud e intentan en palabrería a veces vana, convencer al personal de que su gestión ha sido fundamental para lograr objetivos inicialmente inalcanzables. Y, claro, de paso, se ponen medallas y se perfuman como si los logros obtenidos se debieran, exclusivamente, a su gestión. Trivialidades, sí; pero un poso de mosqueo sí queda en el personal porque, aún no culpándolos de mentir, tampoco puede decirse que se habla, como el jefe de la tribu india, "con la verdad en la boca".

A ver: el pleno del Consello Galego de Pesca celebrado esta semana en Vigo, permitió conocer la posición de la Consellería do Mar respecto a las posibilidades de pesca aprobadas para 2020 en las negociaciones del Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado en Bruselas en diciembre último. En el Consello Galego de Pesca, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, se ha explayado en un análisis muy a su manera de lo acontecido en la capital belga para llegar al acuerdo de cuotas de pesca para este año. Acuerdo que, según Rosa Quintana, "supone una mejora de más del 16% en relación a la propuesta inicial de la Comisión Europea". La conselleira alardeó „hay quien considera que con razón„ de que los informes llevados a Bruselas por la Xunta, ponen a Galicia como la principal aportadora de argumentos en pro de un nuevo punto de partida en las negociaciones y a que esta Comunidad Autónoma mantenga ahora "casi las mismas posibilidades de captura que en 2019 en las principales especies pesqueras". Destacó asimismo Quintana que la delegación gallega logró total o parcialmente 15 de los 20 objetivos de importancia señalados para la negociación y que las principales mejoras alcanzadas fueron el incremento del 24% en el jurel al sur de Fisterra (frente al recorte del 50% que proponía el Ejecutivo comunitario) y el aumento del 41% para la caballa.

Que se haya rebajado la pretensión de la Comisión Europea no significa que se haya ganado nada. Porque de ser así, Galicia podría pescar el 74% (el 24% concedido, más el 50% evitado) del jurel en aguas al sur de Fisterra. Por ejemplo. Sería más adecuado señalar que se redujo la pretensión comunitaria en un 26%, ¿no? Porque la cuota adjudicada en 2019 no se aumenta en un 24%, salvo error u omisión. Y tampoco se reconoce, solo por citar una especie, las pérdida socioeconómica que para Galicia significa la reducción en un 21% de las posibilidades de pesca en el área de Gran Sol. La banca, la empresa en general, considera pérdidas todo cuanto signifique reducir el beneficio logrado en un ejercicio económico. Para la Xunta, todo lo que no sea perder más, es ganar. Así cualquiera.

Lo que llama la atención es que el Consello Galego da Pesca parezca estar conforme con la lectura que de los resultados del Consejo de Ministros de Pesca de la UE ha hecho Rosa Quintana. Por ello digo que no hay nada nuevo: Galicia siempre gana. Incluso cuando no pierde tanto como se esperaba.