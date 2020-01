El sector pesquero reclama pautas a Trabajo para poder fichar a bordo

El pasado mes de octubre el Ministerio de Trabajo confirmó a la Federación Galega de Confrarías que el sector pesquero también estaba obligado a cumplir con el registro de la jornada laboral. Sin embargo, en estos tres meses el departamento anteriormente dirigido por Magdalena Valerio no proporcionó a la flota ninguna pauta para poder llevar el cómputo de sus horas de trabajo, teniendo en cuenta las particularidades de los profesionales del mar. "Nosotros no nos negamos a hacerlo, pero no sabemos cómo. Nos dijeron que era cosa nuestra. Les explicamos nuestras características de trabajo y tampoco nos supieron decir cómo podríamos hacerlo", señala el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero.

El también patrón mayor del pósito de Burela recalca que en la pesca no se pueden ocultar horas extra porque trabajan con un salario a la parte, ni se camuflan horas extra porque tienen bases fijas de cotización. "Luchar contra esos dos puntos son los grandes objetivos de esta norma y nosotros no tenemos que ver con ninguno porque nuestra fiscalidad es completamente diferente", apunta Otero, que añade que siguen en la situación de no saber cómo cumplir con la obligación de registrar la jornada laboral, algo "imposible" según entienden los profesionales.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías indica que a un trabajador le empieza a contar la jornada laboral cuando llega a la empresa, pero en el caso del sector pesquero esto no se cumple, ya que a veces cuando un trabajador llega al barco este sale para el mar, por lo que no se inicia directamente la actividad pesquera al embarcarse. "Hay rutas largas o es de noche, por lo que los pescadores no se ponen a faenar cuando suben a bordo. No toda la tripulación hace lo mismo y no sabemos si eso computa como trabajado o no", concreta Otero. Y es que hay casos en los que los profesionales del mar están a bordo hasta cinco meses. "¿Cómo se hace para computar esas horas de trabajo?", se cuestiona el dirigente de las cofradías nacionales.

Nuevos trámites

El cambio de ministra en Trabajo y en sus departamentos trae consigo un reinicio de los trámites que ya habían comenzado los pescadores, como el recurso de alzada que presentaron en octubre. "Tenemos este hándicap a mayores. Cuando sepamos quién es el nuevo director general de Trabajo nos pondremos de nuevo en marcha", asegura Otero. A la espera de reanudar las acciones, el representante de la pesca afirma que están dispuestos a llegar "a donde haga falta" para que el Gobierno entienda su situación.