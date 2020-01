"En la pesca falla un poco la cultura de la seguridad, tienen que mentalizarse más"

Nuria Vázquez lleva 18 años vinculada al mar. En 2002 finalizó sus estudios de náutica y empezó a navegar en mercantes. Cinco años más tarde comenzó a trabajar como coordinadora de Cruz Roja en A Coruña y en 2008 inició su carrera en la función pública. Su primera parada fue como inspectora de seguridad en la Capitanía Marítima de Cartagena. Un año después volvió a Bueu como jefa de distrito marítimo donde estuvo hasta finales de 2019. Ahora es inspectora de seguridad marítima en la capitanía de Vigo, y su principal función es corroborar que todos los barcos cumplan las medidas de seguridad exigidas. Vázquez sostiene que, como hay pocas mujeres marinos, es difícil "conseguir la paridad" en el sector

Hace 18 años Nuria Vázquez finalizaba sus estudios en náutica, y lo hacía empezando a navegar en un mercante. Ahora, con varios puertos y distintos puestos a sus espaldas, es inspectora de seguridad marítima en la capitanía de Vigo. Su día a día se pasa entre inspecciones a barcos pesqueros, mercantes, de recreo... y supervisiones en los centros de formación. Antes de conseguir este cargo, Vázquez era la única mujer en España que tenía el puesto de jefe de distrito marítimo, aunque hoy ya hay más mujeres con ese rango. "Somos pocas mujeres marinos, por lo que también somos pocas las que accedemos a la función pública. Nunca vamos a conseguir la paridad porque somos menos", explica Vázquez.

¿Por qué optó por estudiar náutica y entrar en el sector?

Fue un poco improvisado. La verdad es que no tenía vocación marítima ni en mi familia había tradición, todos desconocían esta profesión. Buscaba estudiar algo diferente, por lo que me puse a buscar los programas de las carreras universitarias y vi que esta carrera tenía asignaturas muy atractivas. Me llamó la atención y me animé a probar. En mi casa fue una sorpresa cuando les dije que iba a estudiar náutica.

A lo largo de la carrera tuvieron que embarcar, ¿cómo fueron las primeras experiencias a bordo?

Era todo nuevo, la primera vez que embarqué me dio una sensación como de vértigo. No sabía nada, casi ni donde me metía. Lo sabía un poco por lo que había estudiado en la carrera. La primera vez que embarqué era de noche ya y aquello era como una nave espacial. Estábamos en el puente y todo eran luces por las pantallas. Fue una sensación muy impresionante. En ese embarque había otras mujeres, pero eran acompañantes de los oficiales. La verdad es que se me hizo bastante llevadero porque con el tiempo te vas acostumbrando, te adaptas al trabajo y a los horarios.

¿Se notó el salto de la carrera a un mercante? ¿Lo que aprendieron se podía aplicar en un buque?

En la carrera te explicaban mucha teoría, pero luego ibas a bordo y las cosas se hacían de otra manera. Ahora hay muchos equipos y ayudas a la navegación y no se hace como antes, pero sí que hay ciertos cálculos que se siguen realizando como comprobaciones.

¿Por qué optó por presentarse a oposiciones?

Me decidí a dejar de navegar y a buscar trabajo en tierra siguiendo los consejos de la gente mayor con la que estaba embarcada. Me decían que cuando pudiera me desembarcara para buscar un trabajo en tierra porque una vez que estás en un buque es difícil dejarlo, más que nada por el nivel económico. Cuando una navega los sueldos son altos y te acomodas a una vida que debes cambiar si quieres trabajar en tierra porque el sueldo es inferior. Pensé en eso y seguí sus consejos. Estuve como coordinadora de Cruz Roja en el mar. Organizaba las embarcaciones de salvamento que tiene en Galicia. Fue el paso previo a preparar la oposición.

¿Cómo es un día de trabajo como inspectora?

Lo que más hacemos es inspeccionar barcos de todo tipo, desde pesqueros a mercantes o embarcaciones de recreo. Supervisamos los elementos de seguridad, como pueden ser revisiones de balsas, de botes salvavidas, de chalecos, sistemas de contraincendios... También analizamos a las tripulaciones para comprobar que cumplen con la titulación y que haya el número de personas que se exige. Otra parte en la que estoy muy centrada es la inspección de centros de formación, los que están homologados por la Dirección General de la Marina Mercante para impartir formación marítima. Es muy importante comprobar que dan la formación de manera correcta.

¿Las embarcaciones inspeccionadas suelen pasar sus exámenes?

Hay de todo. Normalmente la gente es cumplidora, aunque sí se detecta que en la pesca es donde falla un poquito la cultura de la seguridad, sobre todo en la bajura. La gente está más confiada e igual no se lo toma tan en serio. Tienen que mentalizarse más ya que donde más naufragios y muertes hay es cerca de la costa. Por ejemplo, el equipo de radio es necesario aunque lleves móvil porque este se puede mojar o directamente no funcionar. Si te caes al agua o naufragas necesitas tener todos los medios de seguridad como los chalecos, tienes que saber ponértelo, saber hacer una llamada por radio o saber usar una radiobaliza para poder dar la señal de alarma.

Cuando llegó a Bueu como jefa de distrito el sector pesquero tardó en asumir que tenía ese cargo, ¿qué le costaba aceptar?

Venían con una mentalidad diferente. Hasta 1992 las capitanías marítimas dependían de la Armada, las oficinas de atención al público las atendían militares. El primer cambio vino cuando pasaron a llevarlas personal civil, tan importante fue que aún hoy en día siguen llamándole Ayudantía de Marina o la Comandancia cuando hace 28 años que se cambió. Después de 1992 los jefes de estas oficinas eran capitanes marítimos, mi predecesor llevaba allí muchos años y cuando llegué hubo ese choque. De repente se encontraron a una chica joven. Creo que al principio les costó por la apariencia y quizá pensaban que no sabía nada de barcos. Pero cuando hablamos de cosas técnicas vieron que sí sabía.

¿Estas dudas al ver una mujer sobre si sabe o no de barcos se superaron o todavía hay escépticos?

Noto bastante diferencia entre la marina mercante y la pesca. En la mercante la presencia de la mujer está más normalizada. Es una empresa en la que hay mucha gente y es más habitual ver mujeres oficiales, no hay esa duda. Sin embargo, en la pesca aún existe porque también es difícil ver mujeres a bordo de pesqueros. Sigue costando, parece que todavía hay dudas.

Antes era la única jefa de distrito en España, ¿actualmente hay alguna o al dejar de serlo usted ya no hay?

Sí, hay alguna más. De todas maneras, como somos pocas mujeres marinos también somos pocas las que accedemos a la función pública, por lo que vamos a seguir siendo pocas jefes de distrito. Nunca vamos a conseguir la paridad porque somos menos.

¿Qué diferencias hay entre trabajar en tierra o hacerlo en un buque?

Lo más diferente que hay son los horarios. Cuando estás embarcado haces guardias, lo que condiciona un poco la vida a bordo. Durante las ocho horas que estás de guardia el trabajo más o menos es como cualquier otro. Hay parte de trabajo de oficina, pero el resto es vigilar la navegación a través de los equipos, radares... es parecido al trabajo de un controlador de un aeropuerto.