¿Quién me vende un lío?

Si no se modifican las previsiones, el próximo 9 de marzo se iniciará oficialmente la campaña de la xarda (caballa) en el caladero nacional Cantábrico Noroeste, en la que los pesqueros de distintas modalidades autorizados para la captura de esa pesquería podrán pescar 10.664.860 kilos en base al respeto de las condiciones acordadas: topes máximos de captura de 3.000 kilos por tripulante enrolado a la semana (al margen de acuerdos de orden interno que puedan lograr el sector de cada Comunidad con el ejecutivo de esta).

Galicia, con la mayor flota pesquera en el Cantábrico Noroeste „más de 4.200 barcos (3.856 de artes menores)„ se lleva la peor parte en el reparto establecido por la Secretaría General de Pesca: 1.242.041 kilos de caballa (734.388 la provincia de A Coruña y 507.653 la de Pontevedra) que será de 4.477.333 kilos para el País Vasco (3.163.013 kilos para Vizcaya y 1.314.320 para Guipúzcoa), que representa el 42% del total. Cantabria, con menos de un centenar y medio de embarcaciones, duplica el cupo adjudicado a Galicia. Y Asturias, 1.571.226 kilos. El reparto, basado en criterios "históricos" que Galicia rechaza (los arrantzales vascos sostienen que las flotas gallega y asturiana nunca se han dedicado a esta especie hoy en día muy valiosa para el sector de ambas comunidades autónomas) es totalmente favorable para las dos autonomías que, directa o indirectamente, apoyan o son condescendientes con el Gobierno que preside don Pedro Sánchez, a quien el gobierno regional de Cantabria no ha otorgado su apoyo en la investidura (a pesar de que los socialistas sí mantienen el suyo al gobierno autónomo que preside don Miguel Ángel Revilla). Tal reparto se considera como una afrenta a gallegos y asturianos, que han reclamado sin éxito la revisión del plan de gestión de la caballa al considerar que el sistema actual favorece a las flotas de Cantabria y el País Vasco, algo que parece evidente por el cupo que corresponde a cada una de las cuatro autonomías.

Cada año el mismo planteamiento. Cada año, el mismo motivo para la protesta. Cada año, la misma respuesta: prevalecen los derechos históricos que a muy pocos barcos gallegos se le conceden. Cada año, también, la esperanza de que el Gobierno central modifique este reparto injusto. La caballa que, desde tiempo inmemorial, se vendía en lojas como la humilde de Cariño en los años 50 del siglo pasado, no era vendida en este puerto por barcos de la flota cántabra o la vasca. La capturaban las tarrafas cariñesas que, supuestamente, habrán generado "derechos históricos" para sus armadores, del mismo modo que lo hacían, con aparejos de cerco, con especies como el jurel, la aguja, la sardina, etc. No se puede, por tanto, hablar de derechos históricos sin tener en cuenta a los barcos gallegos que, ahora y en vista del resultado de sus protestas, optan por trasladar su base a puertos como el de Ondárroa y en aguas donde tienen garantizada la supervivencia.

Es jugar con ventaja. Casi, casi, con cartas marcadas, porque siempre salen ganando y Galicia no tiene diputados suficientes para hacer valer ante el Gobierno sus derechos históricos generados por años y años de pesca.