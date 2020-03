La patronal solicita "coherencia" al Gobierno en la negociación del 'Brexit'

Cepesca, la patronal del sector pesquero español, confía en que la pesca no sea usada como "moneda de cambio" al final de la negociación del acuerdo post Brexit, al tiempo que pide "coherencia" al Gobierno de Pedro Sánchez en estas reuniones. "Confiamos en que al final de la negociación no se utilice a la pesca como moneda de cambio, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, aunque en esta vez no hay ninguna señal de que sea así", señaló el secretario general de Cepesca, Javier Garat. La patronal pidió "coherencia y coordinación" al Gobierno, pero no "contradicción" en la postura que mantendrá en la UE ante el inicio de la negociación con el Reino Unido.

Acuerdo con Abanca

Cepesca y Abanca renovaron su convenio de colaboración firmado hace un año y que permitió desarrollar 70 operaciones de financiación para la construcción y adquisición de buques, según informaron a través de un comunicado.

Los dos organismos, después de conocer las necesidades de las organizaciones de productores, cofradías y armadores, buscan que la sostenibilidad sea uno de los ejes centrales del acuerdo. Además, potenciarán las inversiones en torno a la eficiencia energética y la mejora de la biodiversidad.