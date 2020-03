Europa rechaza la propuesta británica de negociar cada año el acceso de la flota

La incertidumbre que rodea al Brexit no se reduce a pesar de que el país británico ya no forma parte de la Unión Europea. Las negociaciones entre ambas partes no avanzan y a cada día que pasa crece el temor a que no se alcance ningún acuerdo. Las primeras rondas de contactos entre Londres y Bruselas constataron que existen "serias diferencias" sobre el pacto de futuro que deben negociar antes de que termine el año. El negociador europeo, Michael Barnier, señaló ayer que el Gobierno británico pretende acordar "cada año" el acceso de la flota comunitaria a aguas de Reino Unido. Sin embargo, la UE observa que esta pretensión es "absolutamente irrealizable".

Los Estados miembros de la Unión Europea consideran imprescindible que el acuerdo de pesca incluya los aspectos comerciales de los productos pesqueros y las posibilidades de captura de la flota. Además, debe formar parte del gran acuerdo económico y comercial que se establecería entre las partes. Los británicos, sin embargo, no quieren ligar los dos pactos. Barnier indicó al finalizar la ronda de negociaciones que Reino Unido pretende acordar el acceso recíproco a las aguas "sobre una base anual", condición que Bruselas define como "absolutamente irrealizable".

Actualmente la Unión Europea tiene que negociar anualmente la cuota de la flota comunitaria en aguas de Noruega (ya que es un tercer país), aunque como apuntó Barnier las especies afectadas son reducidas, mientras que en el caso británico afectaría a más de un centenar de recursos.

Las dos partes declararon con anterioridad que el objetivo de las negociaciones era conseguir un acuerdo pesquero antes del 1 de julio, aunque ayer el negociador europeo manifestó que si en esa fecha no hay pacto se seguirá intentando hasta finales de año.

Prioridad para España

El ministro de Pesca, Luis Planas, aseguró que la negociación pesquera entre la UE y Reino Unido para la ejecución efectiva del Brexit tiene una "de las más altas prioridades" para España. Planas destacó la importancia de lograr un acuerdo antes de julio para que la situación no interfiera en la negociación anual de los totales admisibles de captura (TAC) y cuotas de 2021 que realizan los países comunitarios en diciembre.

En lo que concierne a la pesca en territorio nacional, el ministro subrayó tras un encuentro con miembros del sector que el Gobierno trabajará para que la acuicultura y la pesca sigan creciendo en rentabilidad y competitividad. Además, fijó el diálogo como una herramienta fundamental.