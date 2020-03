La flota gallega de cerco y arrastre inicia la campaña de caballa con "buenas capturas"

La caballa empieza a aparecer, sobre todo en aguas del Cantábrico Noroeste. Las flotas gallegas de cerco y de arrastre podían capturar la especie desde principios de año, pero hasta esta semana la xarda no había hecho acto de presencia en el caladero. Numerosos cerqueros tomaron la decisión de desplazarse a la zona del País Vasco, que era donde se preveía que los primeros ejemplares se dejarían ver. Y así fue. "En el Cantábrico empezó a aparecer la caballa y se está pescando bien", apunta el representante de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), Andrés García.

Por el momento, una docena de cerqueros que forman parte de la asociación „en total son 115 embarcaciones de cerco„ se desplazaron al norte para pescar la especie y descargan sus capturas principalmente en el puerto de Ondárroa (País Vasco). Esta semana los precios en primera venta oscilaron entre un euro y 0,9 euros el kilo. "Son los precios normales que se suelen dar a esta altura de la campaña", explica el portavoz de Acerga.

Mientras esos doce pesqueros se dedican a capturar xarda en el Cantábrico Noroeste, el resto de cerqueros continúan a la espera de que la especie empiece a verse en abundancia en aguas gallegas. "Por ahora aquí no se ve. Esta semana hubo un día en el que un barco pescó una poca. De momento, aquí, no hay caballa para decir que hay campaña", asegura el representante de Acerga. Por eso la flota de cerco que faena en aguas gallegas solo tiene la posibilidad de pescar una especie: el jurel. Además, hay una circunstancia que no ayuda a las embarcaciones a salir a faenar, el mal tiempo. "Esta semana solo tuvimos dos días buenos en los que pudimos ir a trabajar", lamenta García.

105 kilos en A Coruña

El arrastre coruñés también empieza a capturar caballa, aunque sin la necesidad de desplazarse hasta el Cantábrico Noroeste. El gerente de PescaGalicia-Arpega-O Barco, Juan Carlos Corrás, señala que algunos arrastreros de la asociación consiguieron pescar xarda en la zona. "Apareció por A Coruña y Ferrol. El primer día que los arrastreros pescaron caballa descargaron en el puerto alrededor de 35 toneladas y ayer „por el jueves„ ya se desembarcaron 70 toneladas", precisa Corrás.

El también presidente de la lonja de A Coruña indica que los precios a los que se subastó la especie rondaron entre el 1,20 euros el kilo y el euro. "El valor iba en función de la calidad de los ejemplares que se comercializaron", explica Corrás, aunque añade que a medida que vaya avanzando la campaña de la xarda los precios irán descendiendo ya que en dos semanas se espera que la caballa "entre más fuerte".