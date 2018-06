Marc Márquez, de las motos a la Fórmula 1

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), cuádruple campeón del mundo de MotoGP, ha probado el Fórmula Uno de Red Bull con los colores de Toro Rosso y motor Honda de ocho cilindros, en el circuito austríaco de Spielberg, propiedad del dueño de la marca de bebida energética.





Experiencia increíble conduciendo un F1! Sin palabras para describirlo, muy contento! ??

Amazing experience driving an F1! No words to describe it. Really happy!

Thanks @redbull pic.twitter.com/vk8YQ8g8DX