Lorenzo gana el pulso a Márquez en un duelo vibrante

El español Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18) le ganó el mano a mano de la última vuelta a su compatriota Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) para sumar su tercera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Austria de MotoGP, que se disputó hoy, domingo, en el circuito Red Bull de Spielberg.



Lorenzo, que suma ya tres victorias en lo que va de temporada, supo jugar sus bazas hasta la última curva y aunque en el "ADN" de Marc Márquez estaba intentarlo de cualquier forma y manera, en las últimas curvas de la última vuelta se "dejó ir" para evitar un error que le impidiese aumentar su ventaja en la clasificación provisional del mundial hasta los 59 puntos con que ahora cuenta sobre el italiano Valentino Rossi, sexto en Spielberg.



Márquez es ahora más líder de la clasificación del mundial, en la que Jorge Lorenzo pasa de la quinta a la tercera posición, a doce puntos del segundo puesto, que todavía ocupa el italiano Rossi, y con uno de ventaja sobre su compañero de equipo, el italiano Andrea Dovizioso, quien se tuvo que conformar con la tercera plaza.



Dovizioso fue quien sorprendió a Márquez en el momento de la salida pero apenas dos curvas más tarde Márquez intentó superarlo y ese duelo inicial entre ambos fue aprovechado por Jorge Lorenzo para colocarse primero, mientras la indecisión de Dovizioso era también aprovechada por Alex Rins (Suzki GSX RR) para llegar a la tercera plaza, aunque le quitó rápido esa posición otra vez el italiano.



En la segunda vuelta, en la curva dos, el piloto de Repsol Honda le gana el hueco a Lorenzo y se pone primero con los dos pilotos de Ducati, Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso, tras él, mientras los pilotos oficiales de Yamaha seguían con su particular sufrimiento, undécimo el italiano Valentino Rossi y decimosexto el español Maverick Viñales.







