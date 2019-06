Fabio Quartararo da un paso al frente en los segundos libres

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) dio un paso al frente en la segunda y última tanda de entrenamientos libres de la primera jornada del Gran Premio de Cataluña de MotoGP que se disputa en el circuito de Barcelona-Cataluña y en la que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se vio relegado a la novena posición final.



Márquez, que por la mañana utilizó durante algunos minutos el neumático blando trasero, cambio de estrategia por la tarde, cuando empleó el neumático con el compuesto de goma más duro, "a priori" el que se utilizará en la carrera.





Visors down! Time for the second #MotoGP session of the day! ?



The light shower appears to have ended just in time for FP2! ?#CatalanGP ? pic.twitter.com/S9dIDkaW0t

— MotoGP™ ? (@MotoGP) 14 de junio de 2019

Luthi y Márquez mantienen el duelo en Moto2

Alonso cae pero se mantiene al frente en Moto3

Esa circunstancia le hizo rodar algo más lento que sus rivales, que aprovecharon la ocasión para superarlo y relegarle en esa segunda sesión a la decimoséptima posición, aunque su registro matinal le permitió mantenerse entre los pilotos con derecho a entrar en la segunda clasificación directa.Quartararo, que se conoce muy bien el trazado catalán de su época en el FIM CEV Repsol y en donde se encuentra muy a gusto, protagonizó unos entrenamientos en constante progresión yque le puso al comando de la tabla de tiempos con casi tres décimas de segundo sobre su inmediato perseguidor, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP19) y con un sorprendente Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) en la tercera plaza.Mientras que JorgeRC 213 V a pesar de todos los cambios realizados en la ergonomía de su moto, al resto de pilotos Honda no les parece ir tan mal ya que a la tercera plaza de Nakagami se unió la novena del británico Cal Crutchlow, ambos pilotos del fabricante nipón.Otra sorpresa, como la de Nakagami, fue la del españollo que confirma que el nuevo sistema de suspensión trasera (basculante) fabricado en fibra de carbono, le ha permitido experimentar una cierta mejoría, como también algunos cambios menores realizados en el chasis.El italianopara ganar un par de posiciones en la lucha por la mejor clasificación para la formación de salida al pasar de la novena a la séptima plaza, entre sus compatriotas Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP19), que también superó a Marc Márquez (justo tras él, a 93 milésimas de segundo).Alex Rins, que fue de los pilotos que rodó por los suelos, acabó en la undécima posición, con Jorge Lorenzo decimocuarto, por delante de Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP); Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP18) fue decimoctavo y Joan Mir acabó justo por detrás del barcelonés.Jorge Lorenzo probó durante este primer día una serie de nuevas "soluciones" para su Repsol Honda RC 213 V, como unas llamativas "alas" en la parte superior posterior del depósito que a priori le deben servir para controlar mejor la moto en las inclinaciones y también en las apuradas de frenada, en donde los muslos deben hacer tope con las mismas, pero inicialmente su rendimiento no mejoró en exceso durante este primer día.En el capítulo de incidencias, por la tarde apenas se registraron las caídas de los dos pilotos de Suzuki, los españoles Alex Rins y Joan Mir, y del francés de KTM, Johann Zarco, todos ellos sin consecuencias para su integridad física.El suizo(Kalex) y el español(Estrella Galicia 0'0 Kalex) mantuvieron el duelo y las posiciones al término de la primera jornada de entrenamientos para elen el circuito de Barcelona-Cataluña.El aumento de lasno rindieran tan bien como por la mañana y por ese motivo fueron muchos los pilotos que no consiguieron rebajar sus tiempos matinales, lo que sí había sucedido anteriormente en la categoría de MotoGP, en donde sólo el español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) se quedó sin "arañar" ninguna décima a su registro.Luthi y Márquez, vencedor de los dos últimos grandes premios disputados hasta la fecha, no pudieron mejorar sus tiempos, pero tampoco lo hicieron sus rivales más directos, ni el español Jorge Navarro (Speed Up), ni el italiano Enea Bastianini (Kalex), que acabó quinto, en tanto que Augusto Fernández (Kalex), pupilo en el equipo de Sito Pons, arañó algunas milésimas de segundo a su mejor tiempo para mantener la cuarta plaza.El español(Estrella Galicia 0'0 Honda) sufrió una caída casi al principio de la segunda sesión de entrenamientos libres para elen el circuito de Barcelona-Cataluña que no le impidió mantenerse al frente de la clasificación de la jornada.Con un registro matinal de 1:49.167aunque sufriese una caída sin consecuencias en la curva siete que sí le hizo esperar en su taller al regreso de la moto por parte de las asistencias del circuito.Los mecánicos trabajaron con denuedo para poder ser reparados los daños en la moto y así regresar a los entrenamientos cuando aún quedaban más de diez minutos, aunque poco, que en la segunda tanda fue de 1:50.444, aunque su tiempo matinal no lo pudo superar nadie y le acabó concediendo por primera vez en lo que va de temporada el liderato de la jornada.