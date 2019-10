Márquez abronca al director médico por mandarle al hospital tras una caída

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha solventado sin ningún tipo de lesión su aparatosa caída durante la primera sesión de entrenamientos y, literalmente, el director médico de la competición, el español Ángel Charte, reconoció que le echó "una bronca de cojones" por mandarle a hacer pruebas al hospital de Buriram.



"Márquez ha tenido una caída importante, bastante aparatosa y lo que nos ha sorprendido inicialmente de la caída es que cuando eso sucede suele ser un piloto que se levanta rápido, y en este caso no se levantaba y había una causa para ello, que le faltaba la respiración, le costaba mucho ventilar a nivel de inspiración", explicó el traumatólogo español.







Medical Info ??@marcmarquez93 has been transferred to Buriram Hospital for further check in the left leg and back.

#ThaiGP ???? pic.twitter.com/uzD4PBQh7f — MotoGP™ ???? (@MotoGP) October 4, 2019

"Al llegar al centro médico lo hemos monitorizado y hemos visto queciento por ciento estable, aunque con dolor en la zona lumbo-sacra, en la zona glúteo derecha y en la zona tibial izquierda, con un pequeño abombamiento", continuó Charte."Una vez estabilizado y comprobado que no había ningún compromiso orgánico importante hemos decidido hacer, en donde no había nada apreciable, como tampoco en la zona del glúteo, y en la zona vertebral no veíamos bien, estaba muy artefactada, y hemos decidido hacer una resonancia nuclear magnética en el hospital de Buriram desde la zona cervical hasta la sacra, sin encontrar ninguna lesión ni edema óseo ni contusional, aunque sí había una contusión en la zona para-vertebral, pero ni fisura ni fractura", tranquilizó el Director Médico de la competición, que aclaró que el piloto es completamente apto ya para los segundos libres."Este es un diagnóstico definitivo en cuanto a este tipo de característica de lesión, pero evidentemente molestias va a tener, aunque ya hemos estado ahora conasí como con una rehabilitación suficiente para ver cómo vamos durante el fin de semana para ir cambiando el tratamiento en función de los cambios en el umbral de dolor, aumenten o disminuyan", agregó Charte.Alberto Puig, principal responsable del equipo de competición Honda Racing Corporation (HRC), explicó que"Hemos ido al hospital de Buriram, le han hecho una resonancia magnética y ha salido negativa en el sentido de que está todo bien. Lógicamente tiene contusiones en la espalda, en la pierna, en la cadera, pero nada que sea realmente preocupante. Con lo cual, creo que hemos tenido suerte", señaló Puig.Ya al referirse a la caída,explicó que "ha salido de boxes y en la contra-recta no ha cogido la zona que se utiliza, sino que ha ido por el exterior"."Probablemente esa zona estuviera sucia y cuando los neumáticos pisan por ahí no están como deberían, casi seguro que ese ha sido el motivo de la caída ya que el neumáticos no estaba frío y él tampoco es que fuera pasado o más rápido de lo que tocaba, por lo que probablemente se deba a que el neumático iba por una zona sucia y se ha ensuciado", continuó el responsable del equipo.y esto demuestra lo fuerte que está él, porque en condiciones normales un golpe así, si no estás bien físicamente, te desintegra", reconoció Puig."El resumen es que ha sido afortunado, no ha pasado nada y seguimos con el plan con el que vinimos aquí y sale en el segundo libre", afirmó Alberto Puig.