Márquez visita a su equipo en Montmeló pensando ya en el 2021

El Gran Premio de Catalunya de motociclismo ha arrancado este jueves, en el Circuit de Catalunya, con la ausencia, ya casi eterna, del campeonísimo catalán Marc Márquez (Honda), ocho veces campeón del mundo de motociclismo y dominador de los últimos campeonatos del mundo de MotoGP. Márquez, que ayer difundió una serie de declaraciones en la que informaba de que se iba recuperando poco a poco de las dos operaciones que ha sufrido en su húmero derecho, insistió, ante los micrófonos de TV-3, que no tenía prisa por volver.

"He venido a ver a los míos, a estar un rato hablando con ellos, no solo del actual campeonato sino, incluso, de la moto del 2021 y, por supuesto, compartir un rato de charla después de muchas semanas simplemente oyéndonos por el móvil o en alguna videoconferencia", explicó el muchacho de Cervera (Lleida). Márquez aseguró que no piensa regresar a Montmeló en los tres días de carrera porque ya contó que es el peor momento para él "pues tengo unas ansias tremendas de salir a pista".

MM93 compartió conversación con Alberto Puig, 'team manager' del equipo campeón Repsol Honda, Héctor Martín, jefe de comunicación de la escuderia hispano japonesa, y con su equipo técnico liderado por Santi Hernández, su ingeniero de pista, y Carlos Liñán, su jefe de mecánicos.