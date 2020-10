Petrucci vence en Le Mans y Álex Márquez firma su primer podio en MotoGP

El italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP20) consiguió este domingo su primera victoria de la temporada al vencer en el Gran Premio de Francia de MotoGP que se disputó en el mítico circuito de Le Mans, en el que el español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V) logró su primer podio como debutante en la categoría, por delante de Pol Espargaró (KTM RC 16).





