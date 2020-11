Oliveira pasa a la historia, primera 'pole' lusa, y en Portugal

El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) hizo historia al conseguir la primera "pole position" de un piloto de su nacionalidad en la categoría reina del mundial de motociclismo y encima la logró en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, en el circuito de Portimao.



Oliveira marcó un mejor tiempo absoluto de 1:38.892 con el que logró la primera posición por delante del italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y del australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP20), con Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) como el mejor español en el octavo puesto.





