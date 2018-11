Nuevo paso al frente

Skoda renovó recientemente el Fabia, tanto en la versión compacta como en la familiar Combi, dotándolo de un acertado rediseño de su exterior e interior y otorgándole mayor equipamiento y tecnología de vanguardia en distintos apartados.

Los cambios más aparentes en el renovado Fabia son, evidentemente, los realizados en su diseño exterior. El más notable es la introducción de faros delanteros y traseros,que a partir de ahora pueden contar con tecnología LED. El nuevo frontal tiene además un parachoques rediseñado, que incorpora además faros antiniebla y una nueva parrilla del radiador en forma de panal de abeja. El parachoques trasero también ha sido renovado, así como las llantas de aleación, disponible con 15, 16, 17 y 18 pulgadas.

El interior, por su parte, cuenta con numerosos elementos de diseño revisados. El cuadro de mandos, por ejemplo, es completamente nuevo y los acabados se han beneficiado de una completa actualización, como es el caso de la consola y los asientos. Otro aspecto optimizado en el interior es el tecnológico, con una notable mejora en seguridad y confort de los ocupantes. Ahora se cuenta con Asistente de Ángulo Muerto y Alerta de Tráfico Posterior, además de numerosos detalles «Simply Clever» de Skoda, como el soporte para tablets, los puertos USB en los reposabrazos o la linterna LED en el maletero.

DOS NUEVOS ACABADOS

Todos los elementos anteriormente descritos se integran en los distintos acabados que la firma checa ofrece para el renovado Fabia, que suma dos nuevos niveles: Like y Color Concept. El acabado Ambition es el de acceso a la gama, pero aún así, ya disfruta de un completo equipamiento de serie. El Style es el acabado inmediatamente superior, con un equipamiento exclusivo que incluye tapicería de microfibra, cámara de visión trasera,sistema de arranque Easy Start y llantas de aleación 16 pulgadas de serie,entre otros.

A éste le siguen los nuevos acabados Like y Color Concept, que se basan en el acabado Ambition y están enfocados a los clientes que busquen modelos atractivos con tecnología de vanguardia. El acabado Like, en particular, destaca por su oferta tecnológica maximizando la propuesta Skoda value for money, dando accesibilidad sin renunciar a nada. El modelo equipa de serie cámara de visión trasera,elevalunas eléctricos traseros y luces diurnas LED. También destacan sus llantas de aleación especiales «Matone» de 15 pulgadas.

El Color Concept completa la oferta tecnológica del anterior y la combina con un acabado colorido y atractivo. Así, junto a la cámara de visión trasera, incluye el sistema de radio Swing Plus, con pantalla táctil de 6,5 pulgadas, ocho altavoces y Smart Link+. Pero, además incorpora el amplio catálogo de personalización de Skoda, destacando los 124 combinaciones de color posibles para el vehículo.

El acabado Monte Carlo es le tope de gama dentro de la oferta del renovado Fabia y sinónimo de exclusividad y deportividad, rindiendo homenaje a la larga tradición de Skoda en la competición de motor, en la que ha obtenido grandes victorias en distintas disciplinas. El Fabia Monte Carlo es la versión más deportiva del modelo, gracias a elementos y detalles como de color negro en distintas partes de la carrocería, los spoilers, las inserciones decorativas de carbono o los cristales tintados. En el interior del nuevo Fabia, los pilares y el techo son negros. Los asientos deportivos están recubiertos con una tapicería exclusiva con costuras rojas, típicas del acabado Monte Carlo.

Por supuesto, al tratarse del modelo tope de gama, cuenta con el equipamiento de serie más completo y monta la motorizacióm más potente del catálogo del compacto checo, que cuenta con una potencia total de 110 cv.

TRES MOTORES GASOLINA

El renovado Fabia se ofrece con tres propulsores de gasolina de 1.0 litros: las dos opciones más prestacionales son dos motores TSI de 95 cv y 110 cv, mientras que la variante más accesible es un motor MPI de 75 cv. Al menos, hasta la llegada del propulsor de 60 cv, que hará su aparición a finales de año. Todos los motores van asociados de serie cambio manuales, pero el propulsor más potente (110 cv) puede combinarse opcionalmente con una caja de cambios con el sistema DSG de siete velocidades.

El renovado Fabia está disponible desde 14.950euros, elevándose este precio de acceso a 15.700 en el Combi.