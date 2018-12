El pick-up de tamaño medio más capaz

El nuevo Jeep Gladiator 2020 presenta una estética de diseño robusta y distin- guida que se reconoce de inmediato por los tradicionales detalles de diseño de Jeep.

El equipo de diseño de Jeep ha man- tenido la legendaria parrilla de siete ra- nuras del Wrangler, pero ha ampliado las ranuras para que entre más aire y ayude a aumentar la capacidad de remolque. La parte superior de la parrilla en casca- da se inclina suavemente para mejorar la aerodinámica.

Los modelos Gladiator Overland y Ru- bicon llevan faros y luces antiniebla de LED que proyectan una nítida luz blan- ca, lo que se suma al aspecto moderno del pick-up. Se equipan con luces diur- nas de cruce de LED, que forman un halo alrededor del perímetro exterior de los faros. Los intermitentes se colocan en la parte delantera de los pasos de rueda tra- pezoidales.

En la parte trasera, los tradicionales pilotos cuadrados cuentan con ilumina- ción LED opcional y permiten una am- plia apertura del portón trasero para co- locar con facilidad la carga en la caja. El portón trasero está amortiguado y es ca- paz de detenerse en tres posiciones, mientras que la carga se asegura fácilmente con un portón trasero con blo- queo eléctrico. Al diseñar la resistente caja del Gladiator se ha primado la funcionalidad y la ver- satilidad para racionalizar la facilidad de uso. La iluminación de la caja debajo de los adrales, una fuente de alimentación externa cubierta opcional (400 W, 115 voltios, tres clavijas) y resistentes suje- ciones integradas proporcionan durabi- lidad y versatilidad. El sistema de gestión de la carga Trail Rail, que es opcional, ofrece posibilidades de almacenamien- to adicionales para organizar y asegurar la carga.

La rueda de repuesto de tamaño nor- mal y su soporte están ubicados debajo de la caja, detrás del eje trasero, y es ca- paz de albergar un neumático de hasta 89 cm (35 pulgadas).