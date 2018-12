Máxima autonomía

El fabricante surcoreano ha cerrado el círculo de Niro con la llegada de un tercera versión. Primero fue la variante híbrida, le siguió el híbrido enchufable, y ahora le toca el turno a la versión 100% eléctrica. Un modelo que llegará a los concesionarios españoles en el mes de mayo del próximo año, y hasta ese momento no se conocerá su precio de sus dos versiones.

Estéticamente, el nuevo Kia e-Niro incorpora varias novedades que lo distingue de forma clara de sus hermanos. La parrilla "tiger-nose" del frente oculta una toma de carga con dos tipos de conectores, bajo una tapa con el logo de Kia en bajorrelieve. Las tomas de aire también son completamente nuevas, e incorporan las luces diurnas LED con forma de flecha, combinadas con elementos en donde predomina el color azul claro, lo que aumenta la exclusividad de su imagen.

En la parte trasera también predominan elementos en los que prevalece el color azul, igual que ocurre en el frente. Además, incorpora también pilotos traseros LED, lo que le proporciona una firma lumínica exclusiva y fácilmente identificable.

ESPACIOSO

Una de las característica del interior del nuevo e-Niro, es la sensación de amplitud que se tiene cuando ocupamos la posición del conductor. La consola centra constituye uno de los principales cambios en el interior de la nueva versión. La propulsión eléctrica del modelo hace que nos olvidemos de la habitual palanca de cambio, siendo sustituida por un dial giratorio selector, tipo "cambio por cable", que permite la marcha hacia delante, hacia atrás y punto muerto. En el medio, una "P" nos permite al pulsarlo bloquear el coche para apagarlo.

Además de este dial giratorio, se incorporan en la consola central otra botonería que nos permite utilizar el freno de estacionamiento electrónico, los de la calefacción y ventilación de los asientos, el de la calefacción al volante, la función de frenado "Auto Hold", sensores de aparcamiento y el selector de modos de marcha.

Una opción esta que permite elegir entre un modo de conducción Eco, Eco+, Normal y Sport. En el primero de ellos, el Eco, el vehículo maximiza el potencial para una mayor economía de consumo mediante una reducción del par y la potencia del motor, atenuando la respuesta al acelerador y con un movimiento de la dirección más suave. En el Eco+ se ajusta la velocidad máxima del vehículo y el consumo de energía de los sistemas. Por su parte el modo Normal, el más apropiado para la circulación cotidiana, combina la eficiencia y las prestaciones del motor eléctrico con un tacto directo de la dirección y del pedal del acelerador. El modo Sport aumenta la reacción del pedal y permite una aceleración máxima, con una mayor dureza del volante y permite una aceleración máxima.

POLÍMERO DE IONES DE LITIO

En el mercado europeo, el e-Niro estará equipado con una batería de polímero de iones de litio de alta capacidad. Los usuarios podrán optar por una de 64 kWh, con una autonomía de hasta 455 kilómetros y una potencia de 204 CV; o por una de 39,2 kWh con una autonomía de 289 kilómetros y 136 CV de potencia. Con la batería de 64 kWh, el e-Niro puede recorrer en ciclo urbano WLTP hasta 615 kilómetros. El e-Niro puede acelerar de 0 a 100 km/h en 9,8 segundos. Enchufado a un cargador rápido de 100 kW, requiere cuarenta y dos minutos para que la batería pase del 20% al 80%.

Aunque no tiene caja de cabios, el e-Niro dispone de un par de levas tras el volante que permite usar la tecnología de frenada regenerativa. Estas levas permite que el conductor elija entre cinco niveles de recuperación de energía, "off", "level 1", "level 2", "level 3" y "one pedal".

Cuanto mayor sea el nivel de regeneración seleccionado, más energía captará el sistema de frenada regenerativa. El "level 1" es el menor y el "level 3" es el mayor grado de recuperación de energía. Mientras, el modo "one pedal" activa el grado máximo de recuperación de energía en frenada y hace posible que el conductor controle la velocidad del e-Niro simplemente modulando el acelerador. Cuando el conductor quita el pie del pedal del acelerador, en lugar de avance por inercia hay un efecto de retención moderado para recuperar energía cinética, aunque sigue siendo necesario pisar el freno para una deceleración más fuerte.

El Kia e-Niro es un vehículo divertido de conducir que no lleva a un nivel máximo a la hora de buscar la mayor eficacia posible. Sin embargo, no cabe duda que su autonomía juega un papel muy importante a la hora de inclinar la balanza a su favor.

Además, otro aspecto positivo es el de la amplitud de sus plazas, tanto delanteras como traseras, que permiten hacer un viaje largo sin sufrir demasiado al volante. Europa central, mucho más avanzada en el campo de la electrificación, será los primeros en poder disfrutar del primer crossover eléctrico de Kia.