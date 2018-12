Máximo confort

El nuevo XV 1.6 Executive Plus ofrece el máximo equipamiento de seguridad y confort en la gama Subaru desde 26.400€, con la campaña comercial aplicable de 1.700€ incluida. Sustituye a la actual versión Executive e incorpora ahora techo solar, asientos de cuero y reglaje eléctrico del asiento del conductor al ya de por sí completo equipamiento que presentaba hasta ahora el acabado Executive: Subaru EyeSight, sistema de detección de vehículo trasero y ángulo muerto SRVD, asistente de haz de luz HBA, llave de acceso inteligente con botón de arranque y acceso mediante código PIN.

El motor boxer de 1.6 litros es de distribución variable y emplea cadena de distribución para un menor coste de mantenimiento, entrega 114 CV de potencia, y se asocia exclusivamente a la transmisión automática Lineatronic, que optimiza la respuesta del motor a lo largo de toda la gama de revoluciones, ofreciendo una suave y lineal entrega de potencia, con la posibilidad de acortar el desarrollo del cambio para una respuesta más deportiva a través de la función Low.

El consumo combinado del XV 1.6 Executive Plus en el exigente ciclo WLTP es de 8 l/100 km, y las emisiones de CO2 en el mismo ciclo son de 180 gramos por kilómetro. El nuevo Subaru XV incluye la tercera generación del novedoso y aclamado sistema de seguridad preventiva EyeSight como parte del equipamiento de serie.

A diferencia de otros sistemas, EyeSight no solo detecta, sino que también reconoce objetos tales como vehículos y sus luces de frenado, peatones y ciclistas y reacciona únicamente después de avisar al conductor previamente, actuando en conjunto sobre el motor, la transmisión y el sistema de frenos en el caso de que los conductores no tomen una acción evasiva, no apliquen la fuerza de frenado suficiente sobre los pedales o simplemente no se apliquen los frenos en absoluto.

EyeSight no es un sistema autónomo, sino un asistente a la conducción, cuyo fin es limitar significativamente el riesgo de sufrir un accidente derivado de situaciones específicas a través de la aplicación de sus funciones principales.

La segunda generación del Subaru XV fue lanzada a comienzos de este año y ya ha alcanzado más de 1.500 unidades vendidas en nuestro país, contribuyendo en gran medida al récord de ventas alcanzado por la marca en España por segundo año consecutivo. El XV es el modelo de mayor éxito comercial de Subaru en España desde su lanzamiento, gracias a sus innegables cualidades como SUV polivalente, su acertada combinación de seguridad y efectividad dentro y fuera del asfalto, sus eficientes motores bóxer y a su ya legendaria tracción integral permanente simétrica de serie.