Eduardo Divar: "El listón está más alto y difícil de superar"

P ¿Sorprendido por el nivel alcanzado el año pasado por Kia?.

R La verdad es que 2018 ha sido un año fantástico para nosotros. Que digo yo fantástico, récord en la historia de Kia, porque hemos matriculado 63.500 unidades, hemos quedado tercera marca en el mercado privado y octava en el mercado total. Nunca Kia había vendido tantas unidades en España y la verdad es que estamos muy contentos.

P ¿Ha quedado el listón muy alto?.

R La verdad es que sí, pero lo hemos estado poniendo en los últimos años. Hemos ido creciendo cada año a razón de diez mil, quince mil unidades; en 2013 vendíamos diecisiete mil unidades y hoy vendemos sesenta y cinco mil, con lo cual cada día el listón está más alto y difícil de superar, pero con el trabajo de todos, con la red de concesionarios y con el fantástico producto que tenemos creo que podemos lograrlo.

P ¿Puede estar la clave de este éxito, en el cambio dado desde la marca al pensar más en el cliente europeo?.

R Eso por supuesto. Desde que en el año 2005 se contrató a Peter Schreyer para hacer todo el diseño de Kia, se contrató a un europeo para diseñar a Kia, la marca ha cambiado por completo. Tenemos un diseño mucho más atrevido, mucho más juvenil, deportivo, que le agrada al público y ha cambiado toda la línea de producto. Luego, no solo eso, sino que tenemos una fábrica en Europa, en Eslovaquia, en Zilina, en donde se producen trescientas mil unidades al año y producimos todas las carrocerías del Ceed, que es un coche diseñado y producido por y para los europeos; y luego el todocamino Sportage, que ahora mismo es el modelo que más vendemos.

P ¿Qué modelo va a ser el más vendido en 2019?

R Ceed va a ser el modelo que más vendamos este año. Tenemos la carrocería cinco puertas, que vendemos unas cinco mil unidades, la carrocería "Shooting-brake", que lo llamamos Proceed, que es un "station wagon" deportivo, que acabamos de lanzar, del que venderemos unas dos mil unidades, y después está el Ceed Tourer, que se lanzará a lo largo de este mes de marzo, que va a ser un familiar que va a sustituir al Carens, del que vamos a vender entre cinco mil y seis mil unidades, y luego a finales de año vendrá el nuevo crossover de la gama Ceed , que va a completar toda la gama, del que bien fácil podremos vender diez mil unidades al año, con lo que estamos casi hablando de veintisiete mil unidades de Ceed en todo el año, lo cual se va a conformar como el modelo de más venta.

P Y una apuesta decidida por las energías alternativa. ¿No?.

R Queremos ser líderes del mercado electrificado para el 2022. Para lograrlo, vamos a lanzar dieciséis nuevos modelos electrificados, cinco híbridos, cinco híbridos-enchufables, cinco eléctricos y uno de pila de combustible. Con todo esto pretendemos que Kia de una alternativa al mercado y que podamos ser líderes en electrificación en el 2022. Pero tampoco renunciamos a la gasolina y el diésel. De hecho, en diésel, a pesar de que hoy en día está un poco denostado y, posiblemente sin razón, se dice que el diésel es un motor no eficiente que emite mucha polución, no es verdad. Tiene menos emisiones que la gasolina, y de hecho los motores diésel de hoy en día no tienen nada que ver con los de hace diez años. Pero es que nosotros vamos a ir un poco más allá, ya que vamos a lanzar a partir de mayo el "Mild Hybrid" diésel, es decir, el híbrido ligero en diésel, que hace que podamos tener etiqueta ECO y tener menores emisiones. Esto no solo lo vamos a tener en Sportage, sino en la gama Ceed, lo cual esto va a ampliar, y vamos a poder ofertar al consumidor y despejarle las dudas que hoy en día tiene, porque la verdad es que tienen muchas dudas sobre el coche que comprar. Si vienen a Kia, nosotros se las despejaremos y le adaptaremos el coche que mejor se adapte a sus necesidades.

P ¿Sigue el mercado pagando unas desafortunadas declaraciones?.

R La gente hoy en día está muy despistada. Yo tengo un diésel, y seguiré teniendo un diésel. Hace pocos días se aprobó el proyecto de ley de Cambio Climático y ya no se habla de prohibición en el 2040, que es lo que desde Anfac habíamos dicho. Los países de nuestro entorno no prohíben los motores de combustión en el 2040, aconsejan que se vaya limitando su uso, y eso nos puede parecer bien a todos. Lógicamente hay una asignatura pendiente por parte de los poderes públicos, que es el gran parque que tenemos en España de vehículos con más de seis o siete años. Estamos hablando de miles de coches que son los que más consumen. Hacia esos coches habría que dirigir los esfuerzos por rejuvenecer el parque, no hacia los nuevos motores gasolina o diésel, que tienen una efectividad en cuanto a emisiones de Co2 nada comparable con lo que había años atrás. En eso, nosotros sí que pensamos que Kia puede aportar y dar luz al consumidor.