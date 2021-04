Seguro que alguna vez has sufrido cuando has visto un arañazo, por pequeño que sea, en la carrocería de tu vehículo. Debes saber que la chapa de los coches es más delicada de lo que parece y se daña con demasiada facilidad. No obstante, existen algunos trucos rápidos para quitar arañazos del coche, aunque es cierto que dependiendo de la profundidad y de la extensión del daño, el resultado será más o menos efectivo.

Existen distintas formas para eliminar un arañazo del coche: kits de reparación, productos específicos e incluso algunos trucos caseros. Sin embargo, para elegir el método más adecuado para tu caso, es importante que valores la profundidad del arañazo, su extensión y el tiempo que ha pasado desde que se produjo.

Tras valorar estas tres características, ya podrás recurrir al modo más adecuado para reparar el arañazo de tu coche. Ten en cuenta que las formas más rápidas y cómodas las encontrarás en los talleres, concesionarios y servicios de postventa de los fabricantes de vehículos. Sin embargo, una reparación casera también puede ser útil en los casos de arañazos poco profundos o micro arañazos. A continuación te contamos cómo eliminar los arañazos pequeños de la chapa de tu coche en 5 sencillos pasos:

Recuerda que estos trucos caseros no son válidos si los arañazos son profundos y extensos. Si te interesan los artículos sobre el mantenimiento del vehículo, te recomendamos el que publicamos hace unos meses sobre cómo quitar las manchas del techo del coche de forma fácil.