Cuando vas a un sitio poco conocido en el que no tienes casi referencias para ubicarte, lo más habitual es no acordarte de dónde has aparcado el coche. No obstante, gracias a las nuevas tecnologías esta situación tan desagradable ya no es un problema, ya que a través de aplicaciones como Google Maps puedes saber exactamente en qué punto has dejado estacionado tu vehículo de una forma rápida y sencilla.

Seguro que más de una vez te has visto desorientado a la hora de encontrar tu vehículo y para evitarlo has enviado a través de WhatsApp tu ubicación actual, una práctica muy común entre los usuarios que no conocen todavía la nueva herramienta de Google Maps. A continuación, te explicamos paso a paso cómo utilizar esta sencilla herramienta.

Cómo recordar dónde has aparcado

Esta nueva herramienta es muy fácil de utilizar, siempre y cuando hayas estacionado tu vehículo en la calle. Para recordar dónde has aparcado tu coche solo debes seguir estos tres pasos:

Si quieres añadir más información útil respecto a la localización de tu coche, puedes pinchar sobre la chincheta y cuando ésta se ponga de color rojo, seleccionar la opción "más información". De este modo, podrás añadir datos extra como: notas de aparcamiento, el tiempo restante (si aparcas en zona azul) y fotos.

Cómo volver al coche

Cuando quieras volver al coche, únicamente tendrás que pinchar sobre la chincheta y seleccionar la opción "cómo llegar". Google Maps se encargará de guiarte de forma precisa hasta la posición de tu vehículo. Cabe destacar que una vez hayas encontrado el coche, debes eliminar la ubicación del coche aparcado, puesto que la App no lo hace de forma automática. Para ello, debes acceder de nuevo a la ventana "más información" y pinchar sobre la opción "borrar", situada arriba a la derecha.

Para poder emplear este servicio tan útil tan solo debes tener descargada y actualizada la App de Google Maps y tener activados los servicios de posicionamiento o GPS. Esta aplicación móvil está disponible para todos los dispositivos, ya sean Android o iOS.