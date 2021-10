El Gobierno confirma lo que hasta hace pocas horas era un rumor: habrá peajes en las autovías españolas en 2024. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no dijo la palabra peajes, pero sí confirmó que ya están trabajando en un sistema de pago por uso de las carreteras para, "en pocos meses", poder someterlo a negociación con agentes sociales, sectores económicos y comunidades autónomas.

Este sistema de tarificación del uso de las carreteras no se refleja en los Presupuestos de 2022, ni tampoco se refleja en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado a Bruselas, pero en cambio todo parece indicar que la medida ya es en firme y que se ejecutará en 2024. "Hay que hacerlo, estamos decididos a plantear el debate", dijo por su parte el Secretario General de Infraestructuras, Sergio Vázquez.

El Gobierno justifica este nuevo impuesto a los automovilistas esgrimiendo que es la única manera de poder hacer frente a la conservación de la red viaria española. "Así tendremos una herramienta para no pagar con los impuestos de todos el mantenimiento de las carreteras”, aseguró el propio Vázquez. En los Presupuestos de 2022 se destinan 1.400 millones de euros para mantener las autovías españolas, y con los peajes, el Gobierno pretende recaudar unos 1.500 millones de euros, con lo que lograrían su objetivo.

Otra justificación del Ejecutivo de Pedro Sánchez es que somos de los pocos países en Europa que no tiene un sistema de pago por uso en las carreteras. "El modelo de que toda nuestra red viaria sea gratis no es algo que suceda en Europa", afirmó Sergio Vázquez. También recurre al problema medioambiental, al decir que con este sistema se podrá "modular los usos de transportes más contaminantes y que sirva de beneficio también a las alternativas de transporte más sostenible, como es el ferrocarril".

Precio de los peajes en las autovías en 2024

Sergio Vázquez quiso referirse a la nueva medida como un "sistema de tarificación". No le llamaría peaje porque la gente cuando habla de peaje piensa en unas tarifas similares a las de las autopistas que se pagan hoy". Según el Gobierno no se trata de cobrar lo mismo que se paga hoy en las autopistas, “sino de un sistema de tarificación que no genere agravios territoriales, que sea justo y que esté sujeto al consenso, también con las comunidades autónomas", dijo Raquel Sánchez. Hace tiempo ya escribimos una noticia hablando de cuáles serían los grupos que se librarían de pagar los peajes.

Las últimas informaciones hablaban de introducir en 2023 una tarifa plana a través deviñetas viñetaspara el uso de vías de alta capacidad. Una especie de tarifa plana de unos 80 euros al año, controlada gracias a unas pegatinas en los parabrisas como las que se emplean en la ITV. Pero lo cierto es que no se sabe cómo ni cuánto pretende cobrar el Gobierno con estos peajes en las autovías en 2024, así que tocará esperar para saber cual es plan definitivo.