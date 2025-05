Descubren cuál es la marca de coches más fiable del mercado: la OCU explica por qué

Tener un coche fiable no es un lujo, es casi una necesidad para miles de trabajadores en España. Imagina que te levantas a las seis de la mañana para ir a trabajar en un polígono industrial a las afueras de tu ciudad y no hay ni metro ni bus que te lleve a tiempo. Tu coche es tu herramienta de trabajo, tanto como lo puede ser el portátil para un diseñador o el uniforme para un sanitario.

Cada vez que giras la llave, necesitas saber que tu vehículo va a responder. Porque si no arranca, podrías perder tu empleo. Así de simple. La fiabilidad de un coche no es solo una cuestión de comodidad, es un tema económico, de estabilidad laboral e incluso de salud mental. Un fallo mecánico a mitad de mes puede dejar a una familia sin ingresos, sobre todo en sectores donde se paga por día trabajado o donde no existe margen para ausencias injustificadas.

En muchos pueblos o ciudades medianas donde el transporte público aún no da abasto, tener un coche fiable marca la diferencia entre llegar puntual a tu puesto o perder oportunidades laborales. Además, con los precios de los talleres por las nubes, una avería no solo representa perder tiempo, sino también soltar billetes. Y en un contexto de inflación donde el salario medio apenas da para cubrir lo básico, cualquier ahorro cuenta. Por eso, que un coche sea fiable no es un detalle menor: es una inversión en tranquilidad, en futuro y, muchas veces, en dignidad.

¿Cuál es la marca de coche más fiable del mundo?

Toyota Lexus / TOYOTA ESPAÑA

Según el estudio más reciente publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Lexus ha sido elegida como la marca de coches más fiable del mundo en 2025. Esta distinción no es nueva para la marca japonesa, que lleva años posicionándose en los primeros puestos de rankings de fiabilidad en todo el mundo.

¿Por qué Lexus es la más fiable?

La fiabilidad de Lexus se explica por varios factores. En primer lugar, es una marca que pertenece al grupo Toyota, conocido por aplicar la filosofía de producción kaizen, que se basa en la mejora continua. Esto significa que no se conforman con fabricar coches que funcionen bien: los revisan, perfeccionan y pulen hasta el más mínimo detalle.

Sus motores son reconocidos por su durabilidad, y su sistema híbrido ha demostrado ser uno de los más estables y eficientes del mercado. Además, Lexus invierte mucho en tecnología de prevención de averías, usando materiales de alta calidad y procesos de ensamblaje con tolerancias mínimas al error. En palabras sencillas: hacen coches que duran, que fallan poco y que, cuando lo hacen, es predecible y fácil de solucionar. A eso se le suma una atención al cliente impecable y un mantenimiento menos frecuente que el de otras marcas. En resumen, Lexus no solo fabrica coches de lujo, fabrica confianza.