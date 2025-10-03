Remolques ligeros: ¿A qué velocidad se puede circular con ellos?
Exceder el límite de velocidad es la multa que más reciben los conductores en nuestro país. La DGT formuló casi 3,5 millones de denuncias por exceso de velocidad solo por radar en 2024. Cuidado si la sobrepasas porque puede ser un riesgo para la seguridad vial y para tu bolsillo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- ¿Es festivo en A Coruña el martes 7 de octubre, día del Rosario?
- Enki ocupará los bajos de O Parrote: «Un lugar lleno de vida y recursos» en pleno centro de A Coruña
- Mayores de A Coruña opinan sobre la clasificación de edad de la OMS: «Con 60 años me sentía joven, me sentía de maravilla»
- Una jornada picante en Oleiros: 'Se trata de disfrutar la experiencia de picante, no de sufrir
- Patti Smith cierra la fiesta de Zara en la cúpula del monte de San Pedro con un concierto
- El colapso de una casa en ruinas dispara las quejas en calle Obra
- El Consultivo da luz verde para anular tres contratos en Cambre
- Unos 4.000 manifestantes cortan el tráfico en A Coruña por el ataque de Israel a la flotilla con ayuda para Gaza