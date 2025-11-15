Stellantis &You Coruña se enorgullece de ampliar su oferta de productos y servicios con la incorporación de la nueva marca Leapmotor, toda una revolución en el sector de la movilidad eléctrica. Aunque Leapmotor lleva ya algunos meses operando en Stellantis &You Coruña, sigue siendo una marca nueva en el mercado local, y ahora es el momento perfecto para descubrir todo lo que esta innovadora marca tiene para ofrecer.

Ubicado en Avenida Las Mariñas, 290, Stellantis &You Coruña se presenta como el punto de referencia para quienes buscan un vehículo nuevo, sostenible y tecnológico. Además de la venta de vehículos nuevos, el concesionario también ofrece un servicio postventa completo, que incluye mantenimiento y reparaciones, garantizando que los clientes encuentren no solo el vehículo perfecto, sino también el respaldo necesario para disfrutarlo a largo plazo.

Aunque Leapmotor es relativamente nueva en Europa, ha llegado con fuerza y ha captado rápidamente la atención de los conductores que buscan una alternativa eléctrica moderna, eficiente y accesible. Respaldada por Stellantis, la marca ofrece vehículos 100 % eléctricos, eficientes, sostenibles y a precios competitivos.

Además de presentar el modelo estrella Leapmotor B10, es importante saber que la marca cuenta con otros modelos que amplían la oferta y permiten a los clientes elegir la versión que mejor se adapte a sus necesidades; Leapmotor T03, un vehículo urbano ideal para uso mayoritariamente en ciudad, compacto y manejable y Leapmotor C10, un modelo más amplio y equipado, pensado para familias o quienes buscan más espacio y comodidad.

La alternativa más accesible. / LOC

El Leapmotor B10 se presenta como una de las opciones más destacadas en el segmento de los C SUV eléctricos. Con un diseño exterior que destaca por sus líneas fluidas, curvas elegantes y una estética moderna y dinámica, el B10 ofrece no solo una apariencia atractiva, sino también una excelente eficiencia aerodinámica.

El frontal del Leapmotor B10 es impactante, con faros Wing Star de tecnología full LED, que proporcionan una iluminación superior y mejoran la seguridad al conducir de noche o en condiciones difíciles. Las llantas de aleación Star Sports y los tiradores ocultos de las puertas no solo son un toque de diseño distintivo, sino que también optimizan la aerodinámica del vehículo, lo que ayuda a mejorar su rendimiento y autonomía.

En el interior, el Leapmotor B10 ofrece una cómoda cabina con un espacioso diseño, ideal para los viajes largos o para las familias. Con 2390 mm de longitud entre los asientos traseros y delanteros, y 1400 mm de anchura en la segunda fila, el B10 asegura una experiencia cómoda para todos los ocupantes, incluso en trayectos largos. Además, su maletero de doble capa, con una capacidad de 515 litros, es uno de los más grandes de su categoría, lo que permite transportar todo tipo de equipaje o carga.

El B10 también está equipado con la arquitectura Leap 3.5, que incluye hasta 17 funciones de asistencia al conductor, mejorando la seguridad y la comodidad durante la conducción. Además, su sistema de conectividad avanzada garantiza que los conductores puedan estar siempre conectados, facilitando la navegación, el entretenimiento y las comunicaciones mientras conducen.

Si estás interesado en conocer más sobre Leapmotor y el Leapmotor B10, Stellantis &You Coruña ha organizado unas jornadas de puertas abiertas del 19 al 21 de noviembre. Durante estos tres días, podrás descubrir de primera mano todo lo que el Leapmotor B10 tiene para ofrecer: desde sus características de diseño y tecnología hasta ofertas especiales y las opciones de financiación y subvenciones disponibles.

Los asistentes al evento podrán realizar una prueba de conducción del Leapmotor B10, bajo cita precia, y descubrir las promociones exclusivas que se ofrecerán. Entre ellas, se encuentran los beneficios del Plan MOVES III y los Certificados de Ahorro Energético (CAE).

El Leapmotor B10 está disponible desde 20.000 €, un precio competitivo para un SUV eléctrico de esta categoría, considerando las ayudas gubernamentales y las subvenciones adicionales que se pueden aplicar. Es una opción ideal para aquellos que buscan un coche eléctrico moderno, funcional y sostenible sin renunciar a la calidad.

Si deseas asistir al evento, Stellantis &You Coruña te espera en Avenida Las Mariñas, 290, Oleiros, para que puedas disfrutar de esta experiencia única.