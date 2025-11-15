Si no estás en Corgal, será que no existes

En un mercado de automoción cada vez más atomizado y con más competidores lograr hitos reseñables con éxito de crítica y público resulta especialmente complicado para cualquier fabricante convirtiéndose en un todo un desafío.

Sin embargo, a lo largo de las siguientes líneas el lector descubrirá como Kia logra, con argumentos irrefutables, ser un acierto seguro para sus clientes.

Una de las gamas de automóviles más amplias del mercado con opciones para todo tipo de clientes y que viene cargada de novedades que descubrir en Corgal Automóviles.

Buen ejemplo de esos hitos es el Kia EV3 que cargado con múltiples innovaciones tecnológicas y numerosos argumentos iniciaba sus ventas a finales del año pasado y ha logrado convertirse en todo un éxito comercial.

Tendencias Motor | Corgal Automóviles / LOC

El Kia EV3 ha logrado el prestigioso y exclusivo galardón de coche del año 2025 en el mundo, lo que viene a refrendar sin género de duda que estamos ante un vehículo llamado a redefinir la movilidad eléctrica.

Además, y en la parte de éxito del público, el Kia EV3 se ha convertido este año 2025 ser el vehículo eléctrico con más unidades matriculadas a clientes particulares en el área de influencia de Corgal Automóviles (datos acumulados a octubre). El modelo que le sigue tiene un 23% menos de matriculaciones en el mismo periodo.

Este año tenemos un nuevo baluarte en la exitosa gama electrificada de KIA: el EV4 en versiones Hatchback (5 puertas) y Fastback (sedán). Es tal la apuesta de la marca por el mercado europeo que por primera vez en la historia la versión 5 puertas ha empezado fabricarse en Europa (en la moderna planta que Kia tiene en Zilina, Eslovaquia).

En la ofensiva de lanzamientos que está desarrollando KIA tiene especial protagonismo el PV5 un novedoso concepto de vehículo o industrial ligero en el que también nos encontramos por el momento con dos versiones.

Tendencias Motor | Corgal Automóviles / LOC

Un Kia PV5 Passenger con el que se reinventa el diseño de este tipo de vehículos con un pensamiento modular, combinando trabajo, viajes y ocio en un espacio integrado.

Y un Kia PV5 Cargo que antes incluso de llegar las primeras unidades a nuestro país ha sorprendido al mundo con otro de esos hitos únicos: ha logrado el título GUINNESS WORLD RECORDS™ a la mayor distancia jamás recorrida por una furgoneta eléctrica ligera alimentada por batería con la máxima carga útil con una sola recarga.

Y es que una unidad de serie ha logrado el pasado 30 de septiembre en Alemania la impresionante cifra de 693,38 Km recorridos con una sola carga en un viaje de 22 horas y 30 minutos de duración.

Ello es posible ente otras muchas innovaciones gracias a la arquitectura E-GMP.S (Electric-Global Modular Platform for Service) de Kia, que combina la resistencia y la flexibilidad necesarias para la logística eléctrica moderna habiendo optimizado el vehículo para que 100 kg adicionales de carga útil reduzcan la autonomía sólo en torno a un 1,5 %.

Estas novedades vienen a sumarse a la exitosa gama electrificada de KIA con el Kia EV9 como buque insignia y el KIA EV6 que recibe una actualización visible en su nueva firma lumínica y que tiene como máximo exponente al EV6 GT de 650 CV que ofrece unas prestaciones y sensaciones que muchos vehículos deportivos de postín quisieran para sí.

No podemos olvidar la gama de motorizaciones de combustión que vienen siendo año tras año garantía de fiabilidad y que por ejemplo en sus configuraciones MHEV (hibridación ligera) dan acceso a la etiqueta Eco de la DGT. Descubre todas las novedades (algunas en fase de pre-venta) en las instalaciones que Corgal Automóviles, Concesionario Oficial KIA tiene en A Coruña, Carballo y Narón.