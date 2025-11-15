El nuevo Mercedes Benz CLA es el punto de partida de una nueva familia de vehículos eléctricos e híbridos. Automóviles Louzao, con sedes en A Coruña, Ferrol, Santiago,_Vilagarcía,_Pontevedra, Vigo y Ourense, ya tiene el nuevo modelo en exposición, y se pueden realizar pruebas.

El CLA estrena una estética más limpia y atlética, con proporciones dinámicas y una trasera tipo GT. Su coeficiente aerodinámico de 0,21 lo convierte en el Mercedes-Benz más eficiente jamás producido.

En el frontal destaca la nueva parrilla iluminada con 142 estrellas LED, una firma lumínica que refuerza su carácter futurista. Las manillas de las puertas son enrasadas con la carrocería y cuentan con doble sistema mecánico y eléctrico, para garantizar su funcionamiento incluso si el vehículo se queda sin batería.

Elegancia eléctrica / LOC

El conjunto se completa con un techo panorámico fijo de cristal con oscurecimiento progresivo de serie, que aporta luminosidad y sensación de amplitud.

El habitáculo del nuevo CLA es una declaración de modernidad. La MBUX Superscreen (con hasta tres pantallas, dos de ellas de 14 pulgadas) se extiende de lado a lado, integrando la cuarta generación del sistema MBUX.

Este nuevo entorno digital, basado en el sistema operativo MB.OS, incorpora inteligencia artificial de Microsoft, Google y ChatGPT, permitiendo un asistente virtual empático, capaz de mantener conversaciones naturales y reconocer emociones.

Elegancia eléctrica / LOC

Mercedes-Benz también ha dado un paso adelante en sostenibilidad: gran parte de los acabados interiores y termoplásticos están fabricados con materiales reciclados o secundarios, manteniendo el nivel de calidad y refinamiento característico de la marca.

El CLA 250+ adopta una batería de iones de litio de nueva generación, logrando un 20 % más de densidad energética y una reducción del contenido de cobalto.

Una bomba de calor multifuente de serie aprovecha el calor residual del sistema eléctrico, la batería y el aire exterior, reduciendo el consumo energético y manteniendo el confort térmico del habitáculo.

Elegancia eléctrica / LOC

El CLA introduce la nueva plataforma MB.DRIVE ASSIST, que reúne sistemas de asistencia ADAS L2+: control de distancia DISTRONIC, asistente de cambio de carril y aparcamiento automático con visión envolvente, 8 cámaras, 12 sensores ultrasónicos.

El lanzamiento arranca con dos variantes 100 % eléctricas: el CLA 250+ EQ, con motor trasero de 272 CV (200 kW) y una autonomía de hasta 790 km (WLTP), y el CLA 350 4MATIC EQ, que eleva la potencia a 354 CV (260 kW) y ofrece 769 km de autonomía. Ambos comparten una batería de 85 kWh y una arquitectura eléctrica de 800 V, capaz de alcanzar 350 kW de potencia de carga, recuperando 320 km de autonomía en solo 10 minutos. En corriente alterna admiten 11 kW de serie y 22 kW como opción, lo que permite una gestión energética muy flexible.