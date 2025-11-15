Tendencias Motor | Hyupersa Norte
Hyundai Ioniq 9, la revolución
Es un SUV 100% eléctrico de gran tamaño que refuerza el compromiso de la marca con la movilidad sostenible
Raúl Rodríguez
El nuevo Hyundai IONIQ 9, es un SUV 100% eléctrico de gran tamaño que refuerza el compromiso de la marca con la movilidad sostenible, la innovación tecnológica y el diseño de vanguardia.
El IONIQ 9 representa un paso adelante en la estrategia de electrificación de Hyundai, posicionándose como el modelo más espacioso y versátil de la gama. Con una longitud de más de cinco metros, tres filas de asientos y una arquitectura eléctrica de 800V, este SUV está diseñado para ofrecer una experiencia de conducción premium y eficiente.
Este nuevo modelo se suma a los ya consolidados IONIQ 5 e IONIQ 6, ampliando la oferta de vehículos eléctricos de la marca y consolidando la gama IONIQ como una referencia en el mercado de la electrificación. Gracias a su avanzada plataforma E-GMP, el IONIQ 9 ofrece una autonomía de hasta 620 km, capacidades de carga ultrarrápida y un interior pensado para el confort, la tecnología y la habitabilidad.
El nuevo Hyundai IONIQ 9 destaca por su imponente presencia, líneas limpias y un enfoque aerodinámico que combina elegancia y eficiencia cuyas dimensiones lo sitúan en el segmento de los SUV grandes. •Longitud: 5.060 mm; Anchura: 1.980 mm (sin retrovisores); Altura: 1.790 mm y 6 o 7 plazas según su configuración.
En cuanto a su exterior, único y atrevido, se fusiona a la perfección con sus distintivas luces de píxeles paramétricos, que realzan su estilo vanguardista y futurista.
Su interior permite viajar disfrutando de una amplitud de primera clase, en un espacio diseñado con funciones innovadoras que te ofrecen toda la flexibilidad que necesitas en las tres filas de asientos.
El IONIQ 9, experimenta un nuevo nivel de amplitud integrado en las tres filas. con características innovadoras que invitan a todos los pasajeros a relajarse y disfrutar del viaje con el máximo confort. Su interior acogedor te brinda la privacidad que necesitas sin renunciar al placer de compartir el viaje con los tuyos, gracias a las múltiples opciones de configuración que ofrecen sus asientos.
Hyupersa Norte: la nueva fuerza de Hyundai en la zona norte de Galicia
La nueva red de concesionarios Hyundai en A Coruña, Ferrol, Carballo, Lugo y Santiago de Compostela une fuerzas bajo una nueva identidad: Hyupersa Norte.
Con esta fusión, Hyupersa Norte apuesta por una gestión más eficiente, una mejora en el servicio de atención al cliente, una oferta más amplia de vehículos y servicios de postventa y un paso decisivo hacia la modernización, buscando reforzar la presencia de la marca coreana en el noroeste de España.
Una apuesta que sin duda tiene un objetivo claro: consolidarse como referente del sector automovilístico gallego, manteniendo el compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la satisfacción de sus clientes.
