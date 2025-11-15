El SUV compacto de referencia

El_XC40 es el modelo más pequeño de la gama de Volvo. Con sus 4,43 metros de longitud, 1,86 metros de anchura y 1,65 metros de altura se ha ganado la confianza de los compradores. Y es que desde que salió al mercado, es el modelo más vendido de la marca sueca en el mercado español.

Como no puede ser de otra manera, el punto fuerte de este Volvo XC40 es la seguridad, tanto activa como pasiva.

El Volvo XC40 fue el primer modelo de Volvo dentro del segmento SUV compacto, y desde que apareció en 2017 siempre ha llamado la atención por su diseño moderno y atractivo.

A nivel de propulsión, el Volvo XC40 cuenta con los dos motores de gasolina semihíbridos (MHEV), B3 de 163 CV y B4 de 197 CV, con una batería de 48 V que les ayuda a reducir las emisiones y el consumo de combustible y les otorga el distintivo medioambiental ECO. En ambos la tracción es delantera y el cambio automático.

Suele decirse que lo bueno no hay que cambiarlo, y en el caso de fabricante sueco lo aplica en su máximo rigor.

Los cambios en la última generación del Volvo XC40 son mínimos. Son novedad en el Volvo XC40 para la gama actual un nuevo color para la carrocería, denominado Sand Dune, una nueva pantalla multimedia con conectividad Android Auto y la versión Black Edition, disponible para Plus y Ultra -las versiones superiores de la gama- que se caracteriza principalmente por el color para la carrocería Onyx Black, los detalles en negro brillante en la carrocería o las llantas negras que aportan una “agresiva” elegancia.

La versión Black Edition incluye llantas de 20 pulgadas y cinco radios dobles en color negro mate corte diamante en medidas 245/45 y la parrilla Black Edition en negro brillante, además del emblema de Volvo en color negro.

La gama del Volvo XC40 cuenta con dos propulsores que denominan B3 y B4, ambos de gasolina. El B3 de 167 CV de potencia, cuenta con los acabados Essential, Core, Plus Dark, Ultra Dark, y las versiones especiales Black_Edition Plus y Black Edition Ultra.

En la versión B4, con una potencia de 197 CV, la única diferencia en los precios es que no existe la versión de entrada Essential, por lo que arranca en la Core.

En lo que a precios se refiere, oscilan entre los 42.800 y 53.488 para las versiones B3; mientras que para las B4, los precios fluctúan entre los 48.300 y los 55.970 euros.

En carretera el Volvo XC40 no defrauda. La posición del conductor es muy cómoda, lo que permite hacer kilómetros sin acusar en exceso el cansancio. Los asientos se adaptan muy bien al cuerpo, con lo que gana en ergodinámica.

Está claro que la calidad de los materiales son de la más alta calidad._Además, los ajusten son también de nivel, por lo que es fácil considerar que estamos dentro de un vehículo premium.

Probamos la motorización de entrada y la más alta, y no defraudan. La respuesta del motor es francamente buena, y nos permite disponer de una conducción cómoda, con un cambio que funciona bien y saca lo mejor del propulsor.

No cabe duda que tras probar las dos motorizaciones, las sensaciones han sido muy positivas. En_Merenauto, concesionario Volvo en A Coruña, ubicado en el número 2 de los Sauces, en Oleiros, disponen de unidades de prueba, aspecto determinante en la decisión de compra.