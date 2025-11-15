OMODA | JAECOO está de moda en A Coruña gracias a su concesionaro Resnova Motor. Situado en la rúa Isaac Peral 28 de A Coruña, ofrece una amplia gama con la mejor tecnología y unidades de prueba para sentir lo mejor del lejano oriente.

OMODA se suma con fuerza a latendencia de la electrificación con el OMODA 5 SHS-H, el primer SUV híbrido (HEV) con etiqueta Eco de la DGT. Ofrece una alternativa moderna, eficiente y conectada a las nuevas necesidades del mercado.

Combina un motor eléctrico de 150 kW (204 CV) con un propulsor de combustión 1.5 TGDI de 105 kW (143 CV), alcanzando una potencia total combinada de 165 kW (224 CV) y un par máximo de 295 Nm. Esta configuración permite una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 7,9 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h. El sistema híbrido regula de forma automática la intervención de los motores eléctrico y térmico en función de la demanda de potencia y las condiciones de conducción. A su vez, los modos Eco y Sport ajustan los parámetros de entrega y gestión energética.

Una tecnología que triunfa. / LOC

JAECOO 5

El JAECOO 5 es el segundo modelo que la firma lanza en España. El modelo que supone el escalón de entrada a la gama de JAECOO es un SUV compacto con alma de todoterreno, que condensa todos los valores de la marca: diseño evocador, tecnología de vanguardia y un comportamiento excelente dentro y fuera de la carretera.

Presenta un diseño inspirado en la naturaleza y lleva a la máxima expresión las formas limpias, cúbicas y estilizadas que son parte esencial del ADN de la marca. Con 4.380 mm de longitud, 1.860 mm de anchura, 1.650 mm de altura y 2.630 mm de distancia entre ejes, es 12 cm más corto, 5 cm más estrecho y 3 cm más bajo que el JAECOO 7.

El interior presenta un diseño elegante y minimalista, con líneas limpias, rectas y superficies bien estructuradas. Al igual que en su hermano mayor, dispone de una gran pantalla táctil central en posición vertical e inclinada, y de otra pantalla de instrumentación tras el volante, de doble radio y diseño en forma de D.

Una tecnología que triunfa / LOC

La versión con sistema de propulsión de combustión equipa propulsor de gasolina 1.6TGDI de cuatro cilindros en línea, con inyección directa y homologado para cumplir la normativa Euro6EB. Esta mecánica cuenta con el sistema de combustión inteligente iHEC, que le proporciona una inyección directa de alta presión de 200 bares; Tecnología Dual Variable Valve Timing (DVVT) de admisión y escape; y tecnología de combustión en remolino de alta presión, con diseño de pistón cóncavo.

Este motor ha sido especialmente afinado para lograr un nuevo equilibrio entre prestaciones y sostenibilidad. Con una cilindrada de 1.598 cm3, ofrece una potencia de 147 CV (108 kW) y un par motor de 275 Nm. Su consumo oficial combinado se reduce hasta los 7l/100 km y sus emisiones descienden hasta los 159 g/km (WLTP). Sus prestaciones son brillantes, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y una velocidad máxima de 190 km/h.

La versión eléctrica del JAECOO 5 equipa un avanzado sistema de propulsión que incorpora tecnologías innovadoras para conseguir una sobresaliente combinación de eficiencia y rendimiento. Este sistema está alimentado por una batería de litio-ferrofosfato de elevada vida útil, con 60,9 kWh de capacidad y diseño de celdas Blade, para aumentar su eficiencia y seguridad. Gracias a su elevada potencia máxima de carga de 130 kW, esta batería se puede recargar del 30 al 80% en 28 minutos.

El sofisticado motor eléctrico, de creación y desarrollo propios, está ubicado en el eje delantero y entrega 155 kW -211 CV- y 288 Nm de par a las ruedas delanteras. Con tecnología «Flat wire 3 in 1», presenta un núcleo equipado con bobinado de hilo plano, lo que reduce su tamaño y mejora su eficiencia, sonoridad y vida útil.