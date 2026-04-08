Gracias a su alianza estratégica con Stellantis, la irrupción de Leapmotor en España ha sido un rotundo éxito. Esta colaboración ha permitido a Leapmotor beneficiarse de una red de distribución profesional y capilar que permite cubrir el 100% del territorio español.

Un modelo fundamental en la gama de Leapmotor es el SUV C10, que está disponible en una versión 100% eléctrica de elevado rendimiento, provista de excelentes virtudes para aquellos clientes que valoran la potencia, la versatilidad y el control inteligente. El nuevo C10 AWD redefine la movilidad eléctrica al ofrecer una combinación óptima de conducción de altas prestaciones y manejo preciso.

Leapmotor C10 AWD: redefiniendo la movilidad eléctrica / Leapmotor

Leapmotor se erige como un protagonista destacado en la movilidad de próxima generación. Destinado a competir en el segmento D-SUV, el nuevo Leapmotor C10 AWD está diseñado para disfrutar de una conducción eléctrica premium sin concesiones, que debe incluir innovaciones de vanguardia, carga rápida y conducción ágil.

De diseño compacto y ligero que garantiza agilidad y comodidad sobresalientes, el nuevo Leapmotor C10 AWD reúne en un vehículo excelentes dotes de sostenibilidad y seguridad, combinadas con múltiples funciones inteligentes.

El nuevo Leapmotor C10 AWD está diseñado para disfrutar de una conducción eléctrica premium sin concesiones / Leapmotor

Rendimiento extraordinario

Construido sobre una arquitectura de 800 V, el nuevo Leapmotor C10 AWD cuenta con un sistema de tracción total con doble motor y una gestión inteligente de la energía que se adapta sin esfuerzo a las condiciones del mundo real.

Esta combinación de dos motores eléctricos permite disfrutar de una potencia máxima de 598 CV y de un par máximo de 720 Nm. El rendimiento es más que sobresaliente, siendo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 4 segundos, una cifra al alcance únicamente de vehículos super deportivos.

Cuenta con un sistema de tracción total con doble motor y una gestión inteligente de la energía / Leapmotor

La entrega de potencia es suave y garantiza un control preciso sobre cualquier tipo de superficie, gracias al sistema inteligente de tracción total que se adapta a los cambios, aportando gran tracción y estabilidad. Su fuerza silenciosa y respuesta refinada garantizan que el viaje resulte tan fácil como emocionante.

El nuevo Leapmotor C10 AWD está equipado con una batería LFP con capacidad de 81,9 kWh, especialmente diseñada y que permite una carga ultra rápida de corriente continua. Con una potencia de carga máxima de 180 kW, es posible pasar del 30% al 80% de carga de batería en apenas 22 minutos.

La autonomía homologada WLTP es de 437 km y su elevada eficiencia se mantiene incluso en condiciones de frío extremo, ofreciendo un rendimiento excepcional sin necesidad de precalentamiento.

La entrega de potencia es suave y garantiza un control preciso sobre cualquier tipo de superficie / Leapmotor

Experiencia de conducción completa

En su espacioso y refinado interior, el nuevo Leapmotor C10 AWD ofrece a sus ocupantes una completa experiencia premium. Está equipado con todo lo necesario para disfrutar de cada km, empezando por una pantalla de infoentretenimiento 2K de 14,6 pulgadas, un cuadro digital de 10,25 pulgadas y un sistema de sonido equipado con 12 altavoces y 840 W. Por su parte, el sistema AI Smart Electric Drive permite actualizaciones inteligentes durante todo el ciclo de vida.

El habitáculo es muy espacioso y garantiza máximo confort a los ocupantes gracias a su anchura interior, la notable distancia hasta el techo o el sobresaliente espacio existente entre las filas de asientos. El techo panorámico de cristal incrementa la luminosidad y el espacio de carga puede alcanzar un volumen máximo de 1.410 litros.

En su espacioso y refinado interior ofrece a sus ocupantes una completa experiencia premium / Leapmotor

Adelanto del Plan Auto+

Leapmotor ofrece actualmente múltiples ventajas: los clientes que adquieran un Leapmotor 100% eléctrico y se acojan a una financiación especial desarrollada con Stellantis Financial Services, se benefician de forma inmediata de los 3.375 euros correspondientes al Plan Auto+, sin tener que esperar a la publicación oficial de la convocatoria.

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Esta oferta incluye además el descuento por la Venta del Certificado de Ahorro Energético (CAES), valorado en 900 euros para particulares que renuevan un vehículo térmico por uno eléctrico.